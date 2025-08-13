Belarra asevera que es "un honor" ser señalada como "antisemita" por EE.UU.

La Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado la mención de Estados Unidos en el informe anual de derechos humanos del país norteamericano de 2024 en el que se acusa a la representante morada de realizar "actos de antisemitismo" y ser una de las responsables de la propagación de la postura en la escena política.

En este sentido, ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que expresa que es un "honor" recibir la mención de Estados Unidos, ya que para Belarra es el "principal responsable junto a Israel" de la situación que se vive en la Franja de Gaza.

"Merecer el señalamiento de los EEUU, el principal responsable junto con Israel del genocidio contra el pueblo de Palestina e impulsor por la vía violenta de regímenes antidemocráticos en todo el mundo, es un honor", ha asegurado.

Según apuntó LA RAZÓN en el día de ayer, el informe anual de derechos humanos de los Estados Unidos menciona que la antigua ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 fue la responsable de organizar un foro en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio de 2024 en el que varios de los oradores invitados "glorificaron el ataque de Hamas de octubre de 2023 contra Israel", ya que bajo su criterio Israel no debería existir.

El informe detalla que el acto contó con varias activistas favorables a palestina entre las que se encontraba la portavoz del movimiento Masar Badil que auspició la valentía del grupo terrorista de Hamas. Además en este foro se mencionó el lema que promociona Hamas "del río hasta el mar".