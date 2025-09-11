Se buscan nuevas pistolas para la Policía Nacional: "Un arma para el siglo XXI"

"La modernización del armamento no es un capricho, sino una inversión estratégica en la seguridad, eficiencia y profesionalidad de las fuerzas policiales". El Ministerio del Interior ha sacado a licitación la compra de 2.500 pistolas para la Policía Nacional, cuyos agentes cambiarán su modelo de dotación por una potente inversión que supera los dos millones de euros.

El informe relativo a esta compra detalla que las armas serán semiautomáticas 9x19 mm, con funda antihurto y porta cargador doble como dotación individual en un expediente anual para 2026. Para ello, área de Fernando Grande-Marlaska invertirá 2,42 millones de euros y las unidades tendrán que llegar a la Policía Nacional en un plazo de tres meses. El pliego con las condiciones se ha publicado este jueves y la presentación de ofertas será hasta el 15 de octubre.

Un modelo de la década de los 90

Para entender esta decisión de renovación hay que remontarse muchos años atrás en el tiempo. La Policía Nacional tiene como arma reglamentaria de dotación la pistola H&K USP Compact, del calibre 9mm Parabellum. Esta elección fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 23 de octubre del 2000. Se detalló en una Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se acordó declarar de necesaria uniformidad la citada pistola.

Desde dicha fecha, y en función de la disponibilidad presupuestaria, la Dirección General de la Policía ha venido adquiriendo de forma progresiva, diferentes partidas de la pistola marca H&K, modelo USP Compact, que han ido sustituyendo a las antiguas pistolas marca STAR, modelo 28PK y a los obsoletos revólveres Astra, modelo 250 de calibre .38spl, siendo actualmente el arma de uniformidad reglamentaria, y por ello, el arma con el que se ha venido dotando también a los funcionarios de nuevo ingreso de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional POLICÍA NACIONAL Europa Press

El último expediente para comprar este modelo de arma se publicó el 28 de septiembre de 2022. En esa fecha se realizó la adquisición de 4.000 pistolas semiautomáticas H&K USP Compact para los años 2023 y 2024. Dicha licitación pretendía cubrir la necesidad de contar con suficientes armas cortas para dotar a los funcionarios policiales de nuevo ingreso.

Asimismo, la pistola de dotación de la Policía Nacional tiene un diseño que se remonta a la década de 1990 (la serie USP fue introducida por HK a mediados de los 90, con la versión Compact poco después). En su momento representó un avance significativo en términos de ergonomía, fiabilidad y seguridad.

"Sin embargo, a pesar de su probada valía, el panorama de la actividad policial ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas. Las exigencias operativas actuales, la necesidad de interoperabilidad, la integración de nuevas tecnologías y la búsqueda constante de la máxima eficiencia y seguridad para el agente y el ciudadano, obligan a una revisión y modernización continua del equipamiento", detalla la Policía Nacional en su informe.

Una pistola para el siglo XXI

Con todo ello, los agentes reconocen que la HK USP Compact comienza a "mostrar limitaciones inherentes a su diseño original, que no siempre se alinea con las demandas de la policía moderna".

"Por todo lo mencionado anteriormente, se hace necesario comenzar un plan de restitución/renovación de las armas cortas de dotación individual, mediante una gestión interna eficiente y comenzando por ciertas unidades, en el que el Área de Armamento y Equipamiento Policial comience a buscar alternativas a un arma que se ha dejado de fabricar, así como dar respuesta a la necesidad de renovación y adaptación a las nuevas tecnologías en el campo de armamento", añaden.

Dos agentes de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL Europa Press

Los agentes buscan un diseño más moderno, mayores prestaciones y características técnicas. Todo ello supondría una mejora notable en el equipamiento armamentístico de la Policía Nacional. De la misma forma, advierten que, actualmente las carencias que presenta la pistola H&K USP Compact a nivel ergonómico, por no poseer empuñadura modular, y a nivel versatilidad/operatividad, por la dificultad de equiparla con complementos y accesorios como sistemas de ayuda a la puntería y linterna o láser, son características que ya cubren los nuevos diseños.

Para finalizar, sostienen que este modelo ha cumplido un servicio ejemplar pero la evolución de las necesidades policiales y el avance tecnológico en el diseño de armas de fuego hacen imperativo considerar su reemplazo. "La modernización del armamento no es un capricho, sino una inversión estratégica en la seguridad, eficiencia y profesionalidad de las fuerzas policiales, dotándolas de herramientas que se alineen con los desafíos del siglo XXI y garantizando que estén en la mejor posición posible para cumplir las funciones que tienen encomendadas", destacan desde la Policía Nacional.