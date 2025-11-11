Una "caja fuerte" para guardar las criptomonedas de los delincuentes

No hay grupo criminal que en la actualidad no realice operaciones con criptomonedas. Estos delincuentes creen que estos activos son más difíciles de rastrear y propicios para el blanqueo de capitales. La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen sus pasos. Las "criptofortunas" de las investigaciones policiales se custodiarán en una "caja fuerte virtual" que ha contratado el Ministerio del Interior.

Las criptomonedas son el medio más utilizado por los narcos para blanquear los beneficios de sus negocios ilícitos. Estos activos pueden trasladarse de forma casi inmediata por cualquier país del mundo. El traspaso de los mismos no es tan fácil y siempre deja rastro.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan en sus plantillas con especialistas que rastrean estas "criptofortunas". Son claves en muchas investigaciones para ligar el dinero con las organizaciones criminales. Su papel es fundamental.

El grupo de la Policía Nacional que investiga las criptomonedas LR

La custodia y guarda de estos activos se tiene que gestionar y el Ministerio del Interior ha contratado un sistema para ello. El Portal de Contratación ha publicado este martes la adjudicación del mismo. El procedimiento se ha realizado sin publicidad.

Criptomonedas incautadas

El departamento de Fernando Grande-Marlaska buscaba el "suministro, mediante suscripción, de una plataforma tecnológica para la gestión y custodia de criptoactivos". "Incautados en el marco de procedimientos judiciales, conforme a la normativa europea MiCA, incluyendo el acceso a la plataforma y la totalidad de las características requeridas para su operatividad y uso durante el periodo de vigencia contractual", señala el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Para ello, el Ministerio del Interior pagará 2,8 millones de euros en este paquete que se ejecutará en tres meses. Los ganadores de esta licitación será la empresa de Prosegur Custodia De Activos Digitales. Tendrán cuatro años por delante para la gestión interna y la custodia externa de las criptomonedas incautadas.

Son millones de euros los activos que son recuperados cada año por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las organizaciones criminales utilizan estos monederos virtuales para financiarse y evadir a la Justicia. Esta "caja fuerte" custodiará en la nube estos bienes tan importantes para seguir los rastros a nivel mundial de los crímenes.