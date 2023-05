Los candidatos de Unidas Podemos en Madrid se suman al inicio de campaña de Yolanda Díaz

Finalmente habrá foto de aparente unidad. Los candidatos de Podemos-IU-Alianza Verde en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, asistirán al despegue de la campaña electoral que liderará la vicepresidenta Yolanda Díaz este miércoles en Alcorcón. Una imagen simbólica en medio de las tensiones entre Podemos y Sumar de cara a llegar a un acuerdo, pero que no contará con el "broche" final.Las principales caras visibles del partido morado y ministras, Ione Belarra e Irene Montero, no tienen previsto acudir a ninguno de los actos que protagonizará la vicepresidenta.

La líder de Sumar acudirá a arropar al candidato de Ganar Alcorcón y coordinador de Podemos en Madrid, Jesús Santos. Hasta última hora, los nombres de los candidatos de Unidas Podemos han estado en liza y la agenda se cuadró ayer a mediodía. No harán declaraciones, como sí hará la vicepresidenta y el candidato de Alcorcón, pero sí acompañarán a ambos. Según explican desde la candidatura, la sintonía de los candidatos madrileños con Santos es total.

La visita de Díaz es la primera de una intensa campaña que empezará en Barcelona y que acabará también allí, dando así cuenta del gran apoyo de la vicepresidenta a los comunes. La visita a Alcorcón es un guiño a Podemos, y toda la campaña versará en guiños a unos y otros. La vicepresidenta tiene que hacer equilibrios para no enfadar a ninguno de sus potenciales aliados y es por ello que, compartirá actos con Podemos, con Más Madrid y con Compromís. Precisamente, el 15 de mayo se desplazará a Rivas por la tarde, donde liderará un acto en un territorio clave para Más Madrid y del que Podemos decidió reventar el pacto por las desavenencias con los de Mónica García. En el partido había una orden clara de no entrar en ningún pacto con Más Madrid si no se producía a todos los niveles, es decir, al autonómico. En medio de esta agenda compartida de actos de arrope a unos y otros, Díaz también acudirá a la pradera de San Isidro, donde, según aseguran en su equipo, buscará fotos tanto con la líder de Más Madrid como con la de Unidas Podemos en Madrid.

En Podemos, celebran en público que Díaz vaya a respaldar las candidaturas de Unidas Podemos, aunque, en privado, lamentan que no sea un gesto exclusivo para ellos, después de que los morados reclamaran que hiciera campaña por ellos y trasladase a la vicepresidenta un calendario por escrito con los actos programados para que la vicepresidenta pudiese acudir a arropar a alguno de sus candidatos. No hubo respuesta y es este uno de los motivos por los que las líderes de Podemos no cambiarán de agenda después de conocer la de la ministra gallega. En el entorno de la vicepresidenta se explica que el diseño de la candidatura se corresponde con el objetivo de conservar gobiernos o impulsarlos nuevos. Como el de Rivas, donde no está Podemos.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado satisfecha por el apoyo de Díaz pero se ha centrado en arropar a los suyos. "Ahora salimos a ganar todas juntas", dijo, mientras que censuró que hay sectores que buscan "hacer desaparecer a Podemos. "