Casado asegura que el PP tiene las "mismas opciones" de gobernar que Sánchez

El PP gallego celebró el III Magosto Popular con una comida mitin en Lalín (Pontevedra) donde reunió a más de 1.500 personas que pagaron de su bolsillo el menú.

El líder del PP, Pablo Casado, llegó a la comida mitin acompañado de Ana Pastor, que va de número dos por Madrid, pero que en las pasados comicios concurrió como cabeza de lista por Pontevedra. Por eso, los gallegos le dijeron a Casado: “Os la hemos prestado”.

Que los populares eligieran Galicia como “mitin central” no es casual. Hasta ahora, la caravana del presidente había visitado las mismas provincias que Sánchez -donde se juegan ambos escaños-, los mismos días, pero el presidente del gobierno en funciones no pasa por las tierras gallegas por lo que Casado dijo que “a Sánchez no le gusta Galicia” y se preguntó si cabe mayor desprecio. “A mí sí me importa Galicia, sí me duelen los problemas de los gallegos y sí me comprometo con todos vosotros”.

Casado ve que el PP hoy tiene "las mismas opciones para gobernar" que el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, porque es un partido que puede "dialogar, negociar y pactar" como ha hecho a nivel autonómico y local y apuntó a que lo ha logrado hacer hasta con 12 partidos distintos. Advirtió de que en el debate electoral de este lunes, con los cinco principales líderes políticos, solo él es la opción que garantiza la "alternancia" y el "cambio" frente a un Sánchez que no ha querido pactar desde abril. Recordó que los pasados presidentes como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero o Rajoy fueron capaces de llegar a acuerdos, frente a un Sánchez que dijo, solo piensa en su interés personal y que es presidente no por una investidura, sino “gracias a una coalición negativa para quitar a un gobierno que creaba empleo”. El líder popular llegó a ofrecer al presidente del gobierno en funciones hasta 11 pactos de Estado. "Nunca antes un partido en la oposición había ofrecido tantos pactos”. Por ello, se presenta como la garantía para representar “a todos” porque “quiero gobernar con 47 millones de españoles para que los españoles sigan haciendo planes”.