Casado exige a Sánchez que "ponga orden en Cataluña de una vez, esto no es Burkina Faso"

En la planta 31 del rascacielos Torre Espacio de Madrid Casado hizo su discurso más tajante ante lo que está pasando en Cataluña. Criticó al PSOE, por ser el único partido que ha sido expedientado por la junta electoral y recordó que, por mucho que haya intentado reabrir la historia de España, manipular las instituciones del Estado y “los viernes electoralistas, de reabrir heridas, no ha podido tapar que España no va bien, y la economía no va bien”. Tampoco la fractura territorial que afecta al corazón y al motor de Cataluña. Fue ahí cuando cargó contra la actuación del presidente del Gobierno en funciones con el problema catalán. Los CDR planean un “Tsunami democrático” para generar altercados en la jornada de reflexión del 9-N y bloquear los puntos de votación. Ante los premios Princesa de Girona al que acuden los Reyes y la princesa de Asturias, los CDR han llamado organizar una cacerolada a las puertas del hotel donde se alojará la Familia Real para evitar que duerman y han llamado al boicot. Ante esto, el líder del PP indicó que “hago responsable a Pedro Sánchez si no garantiza la tranquilidad de los catalanes que quieran votar ese día, de la tranquilidad y de lo que pueda pasar mañana en Barcelona con el Rey. Es él el responsable de lo que pueda ocurrir”, dijo.

Casado se presentó como el único partido que dijo que nunca se abstendrá, “ni antes ni después”, y recordó que entonces no se nos pasó por la cabeza, y tampoco y no se nos pasa por la cabeza ahora. “Con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina”, pase lo que pase el próximo 10-N. Aseguró que ese “no es no”, que se lo aplique, y se preguntó “qué parte del no, no ha entendido. Que se lo aplique”.

Insistió en la idea de que el jefe del Ejecutivo en funciones “tiene que garantizar la seguridad de los catalanes para ir a votar, por qué ha forzado elecciones sabiendo que iba a haber episodios violentos por sacar un puñado de votos más”. El líder del PP le recordó que dio el apoyo a Sánchez para cuatro medidas urgentes: que aplique la ley de seguridad nacional, instar a la fiscalía para que actué contra actos violentos, que rompa los 40 pactos locales que tiene con los independentistas y mande el requerimiento a Torra.

Exigió a Sánchez que, ante lo que está ocurriendo, “no puede ahora mirar para otro lado”. “Usted no ha querido, porque no le ha dejado el PSC”. El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno recordó que la Ley de Seguridad Nacional lo que hace es que el mano de los Mossos lo asume Interior. Criticó la mala coordinación policial en Cataluña “ no por los Mossos, pobres, que han arriesgado su vida; sino por culpa de los mandos políticos” y criticó que mientras había más de 1.000 guardias civiles pidiendo intervenir, “no les dejaron actuar porque al PSC no le apetece ver por las calles a la élite de la Guardia Civil”. “Lo que ha habido es una ignominia por parte del mando supremo de los Mossos que además ha anunciado que va a purgar a los Mossos que se han estado jugando la vida en las calles de Barcelona”. Por ello exigió a Sánchez que mañana, vaya al debate a contestar por qué no aplica la Ley Seguridad Nacional. “En una democracia en qué país cabe que haya una ocupación de colegios y una jornada de reflexión violenta”. Y parafraseó las palabras del ex vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra y aseguró que “que esto no es Burkina Faso ni Yemen. En qué cabeza cabe. Ponga orden. Deje de negociar de negociar con los independentistas, ponga orden en Cataluña, no puede ser”.