“Y cuando despertó Pedro Sánchez, el elefante morado de lazo amarillo, todavía estaba allí”. Así comenzó su intervención el líder del PP, Pablo Casado quien acusó de “bochornoso” el espectáculo al que estaban sometiendo a España. Lo tildó de “mercado persa de ministerios y sillones” donde “lo peor de todo es que ha sido para nada”. Casado vaticinó que “su investidura ya es la historia de un gran fracaso” y le recordó, parafraseando su mismas palabras que le dedicó Sánchez entonces a Mariano Rajoy: “La responsabilidad es solo suya”. Criticó cómo habíamos asistido a una encarnizada lucha de poder con cordón sanitario incluido al PP. “Son incapaces de construir” y comparó el pasado Gobierno Frankenstein con los intentos del de ahora que dijo “es una parodia del jovencito Frankenstein”.

Casado reprochó a Pedro Sánchez que quiera pactar con “los que quieren terminar con la monarquía parlamentaria” o con los independentistas. “Por mí, que no quede” y le recordó que le han tendido la mano con once pactos de Estado de estabilidad que dijo “seguimos manteniendo en esta tribuna”. Desde el principio “no hemos engañado a nadie”. El líder del PP recordó que han acudido a reuniones, y les reprochó que “nos exigía un cheque en blanco y eso no lo podíamos aceptar”. “Ustedes estaban mercadeando para derogar la reforma laboral” y tampoco pueden firmar ese cheque en blanco por las clases medias que ven “espeluznadas” o por los que temen que acaben con la libertad de elección educativa o sanitaria.

El presidente del PP pidió al candidato a la investidura que renuncie a “hacer del radicalismo un socio preferente” y la llamó a ensanchar el espacio de la moderación “y hacerlo tan grande que los dos podamos ganar en él”, pero para ello, le dijo “debe renunciar a ser gobierno”. En tono irónico le espetó: “Prefiere seguir en su manual de escapada, su manual de resistencia, porque en el de buen gobierno no tiene quién le escriba” y subrayó que “no somos una atrezzo para su función teatral”. Casado destacó que “solo nos debemos a España y su gobierno solo sería una amenaza para ello”.