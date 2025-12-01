Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras su puesta en libertad.

Allí ha asegurado que dará las explicaciones necesarias "a su debido tiempo", aunque sin aventurar sobre qué realizará declaraciones, ni cuándo ni cómo lo hará.

De esta manera, el ex diputado socialista ha tenido que desplazarse hasta Tafalla después de que el magistrado Puente no le permitiese realizar sus firmas quincenales en el Juzgado de Paz de Milagro, su localidad natal en Navarra, donde reside desde el pasado 19 de noviembre, cuando salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Así, Cerdán ha llegado al Juzgado a primera hora, pasadas las 09:05 horas, en un coche que lo trasladaba hasta el lugar. A su llegada ha ingresado en el edificio sin realizar declaraciones, pero a su salida, siete minutos después, ha asegurado ante los medios de comunicación presentes que dará explicaciones "a su debido tiempo", justo antes de montarse en el vehículo.

Puesto en libertad con medidas cautelares

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

Cerdán tenía toda la mañana para comparecer pero ha decido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.