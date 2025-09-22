El CGPJ recibe una queja contra Pedraz por el fallo que dejó en libertad a otro líder de la Mocro Maffia

Manos Limpias ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que pide que se investigue al juez Santiago Pedraz por el fallo judicial que dejó en libertad a otro capo de la Mocro Maffia.

El sindicato de funcionarios públicos acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de haber excarcelado a Firass Taghi, no por un error, si no por "su negligencia, irresponsabilidad y falta de profesionalidad" .

Por ello, reclama a la acción disciplinaria que abra una investigación interna contra este miembro del Poder Judicial para aclarar si pudo cometer una "falta muy grave".

En el escrito dirigido al CGPJ, al que ha tenido acceso la razón, la entidad que preside Miguel Bernad defiende que "no es la primera vez" que el juez Pedraz "ha tenido actuaciones, al menos, irregulares". Entre otras, apunta a cuando mantuvo al propio secretario general de Manos Limpias en prisión provisional durante 10 meses por la "operación Nelson".

Asimismo, se adelanta y pide que, si de las diligencias previas que se practiquen en el seno del órgano de gobierno de los jueces pudiera derivarse un comportamiento ilícito por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se remitan las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC) como el órgano competente para conocer una hipotética causa penal.

En cualquier caso, para la agrupación sindical la puesta en libertad, dictada por la Sala lo Penal de la AN, de este "miembro destacado de la mayor organización criminal que controla parte del tráfico de cocaína en Europa" ha supuesto "un escándalo mayúsculo" que "ha lesionado gravemente la credibilidad de un Poder Judicial que debe actuar con responsabilidad, profesionalidad y garantizando el Estado de Derecho".