Los "ciberpsicópatas" del yihadismo

Los yihadistas están cada día más convencidos que las redes sociales son las mejores aliadas para difundir su ideario terrorista y, a la vez, su mayor peligro de ser localizados por los “ciberpatrulladores”de las Fuerzas de Seguridad. Por ello, intercambian en sus foros los sistemas que consideran más seguros para evitar la acción policial en una demostración que no están convencidos de contar con una solución infalible. Por su comportamiento, podrían ser calificados de “ciberpsicópatas”.

La conclusión que se puede sacar es que no saben a ciencia cierta de dónde les vienen los “palos telemátcos”, lo que no deja de ser una buena noticia para la ciudadanía, que debe ser protegida del peligro creciente del terrorismo yihadista. Incluso, llegan a reprocharse unos a otros de proponer sistemas que, a la postre, les ponen en el foco de las “agencias federales”.

"En cuanto a las acciones peligrosas perseguidas por los gobiernos apóstatas, se deben tomar precauciones más estrictas, como asignar un dispositivo de comunicación que no se use para nada más y quitarle la cámara y el micrófono, ocultar el lugar de comunicación es imposible si se conecta desde una red telefónica, debe ir a un lugar remoto que no sea de su propiedad y quitar la batería tras apagar el dispositivo”. Ante tal cúmulo de consejos, que, en la práctica, harían imposible cualquier comunicación, otro yihadista subraya: “Que Dios te salve de todo infiel al acecho”.

Otros cuentan sus experiencias, aseguran haber encontrado aplicaciones a traves “de Tor para ocultar al usuario”. Admiten que no lo han probado todavía pero adelanta que “una aplicación de este tipo puede beneficiarnos en la publicación de pequeños archivos”. En cualquier caso, lo mejor es que “la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con vosotros”.

Uno se muestra escéptico ante tantos consejos, en lo que cree adivinar engaños, y dice que seguirá usando Telegram para conectarme “con los hermanos y hermanas en el Islam”. Hay algunas aplicaciones –no se citan por razones obvias- que son rechazadas ya que “los federales no necesitan casi ningún esfuerzo para ponerse en contacto y obtener tus datos”.

Uno, que pontifica que la yihad continuará “hasta el final de los tiempos", recomienda “confiar más en los consejos técnicos que encuentres en las fuentes científicas inglesas que en los consejos técnicos publicados por fuentes desconocidas en un foro yihadista. Publicar la información técnica incorrecta es parte de la guerra contra el islam. Ejemplo: Si te convenzo de usar mi servidor para tu comunicación, entonces te atrapo”. “En realidad, esto es exactamente lo que Facebook, WhatsApp y otros lo hacen todo el tiempo”, asegura.

“Debes saber que los enemigos del islam tienen más capacidades que nosotros en este campo”, admite otro. “Si quieres vivir mucho tiempo, nunca abras un enlace, imagen o video, solo vive con las noticias de texto seco”. “Has dicho la verdad, hermano. --le contestan-- La "guerra electrónica" es complicada, pero protegerse de ella, por otro lado, puede ser bastante simple”.

De tanto querer convertirse en “cibersoldados” tienen todas las trazas de ser unos simples “ciberpsicópatas”, peligrosos, sin duda.