Clavijo tacha a Abascal de "auténtico fascista" por pedir el hundimiento del Open Arms

"Es un auténtico fascista". De esta manera se ha referido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a Santiago Abascal, después de que el líder de Vox haya definido al Open Arms como un "barco de negreros" que debe ser "confiscado y hundido".

El líder del Ejecutivo canario en su visita a la embarcación atracada en Santa Cruz de Tenerife ha reprendido la actitud de Abascal, aseverando que debe medir sus palabras para evitar generar un ambiente de crispación que "haga un flaco favor a la democracia, ya que "desgraciadamente tiene un cargo de responsabilidad" en el Congreso de los Diputados.

A diferencia de la posición expresada por el presidente de la formación Patriotas.eu, el líder del archipiélago ha abogado por el respeto, incluso con las diferencias ideológicas que les separan, y ha señalado que si fuese Abascal el que naufragase "el Open Arms estaría cerca e iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms".

Abascal se enzarza con Bolaños

Sin ninguna mención a las declaraciones de Clavijo, Santiago Abascal ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El representante socialista se ha hecho eco del mensaje sobre el Open Arms y ha criticado tanto a Santiago Abascal, como al Partido Popular.

"La violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física... Estaré atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder.", ha apostillado sin enterrar el hacha de guerra.

Para cerrar la guerra de mensajes, el líder de Vox ha aseverado que "el peligro para la convivencia es la invasión islámica que promociona el PSOE" con sus políticas, señalando que la embarcación se encuentra dirigida por "traficantes y mafias".

"Guiñol de Pedro Mafias, que ya no engañáis a nadie...Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras. Y hay que encerraros a todos para que sirva de advertencia a los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa", ha sentenciado.