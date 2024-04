La Comisión de Venecia pide al Gobierno “limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía”

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sigue poniendo peros a la ley de amnistía tramitada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un debate ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, la vicepresidenta de este organismo, Marta Catarbia, ha criticado algunos aspectos de esta ley al considerar que no cumple con los estándares internacionales. Entre ellos, Catarbia ha criticado que el marco de ampliación no está lo suficientemente claro y por lo tanto no recoge de manera detallada qué delitos y qué personas serán amnistiadas con este nueva ley. “Son cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión. Por eso, la Comisión de Venecia recomienda limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía”.

Este mismo punto débil de la ley tramitada en España ya fue señalado en un informe que emitió la institución a instancias del Senado español. Catarbia ha vuelto a incidir en que la nueva regulación tan sólo se refiere a “cualquier acto considerado un delito penal que estuviera encaminado a promover la secesión o la independencia”.

Esta falta de detalle puede incidir, a juicio del Consejo de Europa en una amnistía hecha a medida, a pesar de que la Comisión de Venecia sostiene que la amnistía es “una medida impersonal, no es personal. Por eso los criterios no deberían aplicarse a una persona”

La Comisión Europea está estudiando la ley de amnistía y está en contacto con las autoridades españolas, si bien no presentará su informe definitivo hasta que la normativa haya concluido su tramitación y haya sido tramitada.

Uno de los puntos más conflictivos reside en que esta ley de amnistía cubra los delitos de malversación y terrorismo. Para sortear esto último, el Gobierno español ha incluido una mención al respeto de los derechos humanos ya que la comisión de Venecia establece este principio como recto del respeto a los estándares internacionales.

Aunque este organismo sigue manteniendo que las leyes de amnistía per se no violan la separación de poderes, sigue criticando tanto el fondo de la norma que está siendo tramitada en España tanto las formas ya que considera que este tipo de legislaciones deben salir adelanta con mayoría cualificada, en aras de que contribuya a la reconciliación.