Unos mil efectivos de la UME han trabajado para paliar los efectos del apagón, aunque todavía continúan en alerta

Unos mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han prestado servicio para paliar las consecuencias del apagón que afectó el lunes a toda la Península Ibérica y al sur de Francia, según ha informado el Ministerio de Defensa.

No obstante, la UME aún permanece alerta a pesar del restablecimiento del suministro eléctrico por si sus labores fuesen requeridas para cualquier tarea a lo largo del día, así como por si se reportara algún tipo de incidencia tras retormar la plena actividad eléctrica.

Por su parte, en estas últimas horas la UME se ha dedicado a diversas tareas, como la recogida de viajeros atrapados, el reparto de mantas y comida en estaciones ferroviarias o el suministro de combustible a hospitales, tal y como ha mostrado el Ministerio de Defensa a través de la red social X.

Además, el cuerpo militar ha utilizado su perfil oficial en dicha red social para garantizar que todavía se mantiene alerta, a pesar de la mejora del suministro eléctrico, con la realización de diversos reconocimientos.

Red Eléctrica confirma que ya se ha "normalizado el funcionamiento eléctrico"

El grupo empresarial Red Eléctrica ya ha confirmado que a las 11:15 horas se ha "normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular", después de que a las 07:00 horas informase de que el sistema eléctrico estaba ya recuperado al 99,95% de la demanda.

Por su parte, el grupo empresarial ha descartado que, con los análisis realizados hasta el momento, la causa del apagón haya sido "un incidente de ciberseguridad" en las instalaciones del operador del sistema que dejó sin electricidad prácticamente a toda España durante gran parte del día de ayer después de que a las 12:33 horas desapareciesen, durante cinco segundos, "súbitamente" 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, es decir, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento.

En eeste sentido, el responsable de Red Eléctrica ha aludido a dos desconexiones separadas como las posibles causas de lo sucedido durante la jornada del lunes, ya que el hecho de que las desconexiones se produjeran en la región suroeste peninsular "puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar".

No obstante, el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha llamado a "no especular sobre orígenes y desarrollo del incidente" en un momento en que no se tiene la información suficiente, al igual que también lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de esta mañana.