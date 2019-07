Concluye sin acuerdo la reunión entre PSOE y Podemos en La Rioja

Tras casi tres horas de reunión, las comisiones negociadoras del PSOE y Podemos en La Rioja no han conseguido cerrar un acuerdo pese a que iban con ánimo "de no levantarse de la mesa hasta que no haya Gobierno para La Rioja". Las dos formaciones volverán a reunirse el próximo jueves.

Los primeros en llegar a la sede de la Cámara riojana fuerom los socialistas, con la candidata a la Presidencia Concha Andreu a la cabeza, acompañados por el secretario general del partido en la comunidad, Francisco Ocón; el portavoz del Grupo Parlamentario socialista Raúl Díaz; y la diputada regional Nuria del Río.

A su llegada, Andreu ha dicho a los medios de comunicación congregados en la puerta que "ésta es otra negociación, ya vamos más gente y vamos a ver si ahora podemos concluir y dar paso al Gobierno que nos está esperando, porque La Rioja no puede esperar".

"Así daremos por fin respuesta a los riojanos y a los que nos pidieron, que es elaborar un Gobierno progresista. Es algo tan importante mantener la calma y la oferta que se ha hecho esta mañana que vamos a ir a la negociación para intentar un consenso, vamos ahora a no hablar de líneas rojas", ha afirmado la candidata del PSOE.

Pocos momentos después, ha llegado la delegación de Podemos, encabezada por la diputada regional de la formación Raquel Romero, junto con Mario Herrera y Nazareth Martín. En sus palabras antes de entrar a la reunión, Romero ha afirmado que "yo creo que vamos a recobrar la cordura en esta reunión".

"Nosotros venimos con el ánimo de no levantarnos hasta que La Rioja no tenga un Gobierno, un Gobierno de coalición. Creo que es lo que los riojanos y riojanas se merecen y se merecen que trabajemos por ellos con todo nuestro esfuerzo, para eso venimos", ha señalado.

Tras la sesión fallida de investidura de ayer, en la que la candidata del PSOE Concha Andreu no pudo ser elegida presidenta de La Rioja por el 'no' de Raquel Romero, toda la mañana de este miércoles ha estado llena de declaraciones y entrevistas cruzadas entre ambas.

De este modo, Romero acusaba al PSOE de "no haberse reunido para negociar de forma seria" con Podemos y hablaba de que la formación 'morada' debía estar en el Gobierno riojano "al más alto nivel", sin reconocer nada sobre la posible petición de 3 Consejerías de 8 del Ejecutivo.

Mientras, Andreu consideraba que ofrecía "cargos intermedios de acuerdo a la proporción de votos" primero y más tarde, la gestión de las políticas de Igualdad y de Reto Demográfico, sin precisar si se trataba de Consejerías o de otro tipo de puestos.

No hay en principio una previsión de cuánto puede durar la reunión. Lo que sí está claro es que el Parlamento de La Rioja tiene convocada la segunda sesión para la investidura de Concha Andreu este jueves, a partir de las 13 horas.