La condena a un preso que agredió a varios guardias civiles porque no quería volver a la cárcel

Dos patrullas de la Guardia Civil acudieron al domicilio de un hombre para convencerle de que reingresara voluntariamente en prisión tras un permiso. Este condenado se negó de forma reiterada y los agentes tuvieron que detenerle. Su violenta oposición provocó lesiones a los funcionarios, que dos años después ven como este individuo les tendrá que abonar una cantidad por su agresión.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2023, cuando dos patrullas de los Puestos de Palma del Río y de Posadas se personaron en el domicilio del condenado, ubicado en la localidad de La Ventilla, en el término municipal de Fuente Palmera. Los agentes le requirieron de que reingresara voluntariamente en el centro penitenciario de Córdoba tras haber finalizado su permiso, o que les acompañara en el vehículo oficial.

Sin embargo, ante su negativa reiterada, los agentes procedieron a su detención, pero se revolvió conta ellos forcejeando, por lo que tuvo que ser reducido aplicando la fuerza mínima indispensable. Después fue trasladado al centro penitenciario, donde quedó ingresado. Como consecuencia del forcejeo, dos de los guardias civiles sufrieron diversos daños en manos, rodilla y cadera, lesiones por las que el agresor, ahora, ha sido condenado a indemnizarles.

La condena al preso que no quería regresar

Y es que los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a estos dos agentes, precisamente uno de ellos es el secretario general de esta entidad en la provincia, Gustavo Pérez. El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado a este individuo como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y otros dos de lesiones.

Córdoba.-Sucesos.- La Guardia Civil investiga en Pozoblanco a una mujer por robar en casas de ancianos donde trabajaba Guardia Civil Europa Press

En total, a este hombre se le ha impuesto una pena de 16 meses de prisión y tendrá que indemnizar a los agentes con cuantías que suman 3.770 euros. El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los agentes agredidos, detalló que la sentencia fue de conformidad. "El agresor tiene numerosos antecedentes, y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad", desveló.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, recordó que durante el periodo de 2020 a 2024 se registraron en Andalucía 1.455 agresiones a guardias civiles y 1.536 agentes lesionados por ese motivo, y parece que 2025 "no va a ser un año mejor en ese aspecto". "Las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales en nuestra provincia, pero Interior y el gobierno siguen sin reconocernos a nosotros y a los policías nacionales como profesión de riesgo", concluyó.