El Congreso estudia aplazar la votación del embargo para que no coincida con la masacre de Hamás

Varios grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados van a pedir a la presidenta, Francina Armengol, que aplace la votación del embargo de armas a Israel. Está previsto que esa votación tenga lugar esta misma tarde, el mismo día del segundo aniversario de la masacre de Hamás en el festival

Aunque todavía no ha trascendido de qué grupos se trata, esta idea se abordará en la Junta de Portavoces del Congreso, que se reúne este martes a las 12.00 horas. Si hay acuerdo entre las distintas formaciones, la votación tendrá finalmente lugar mañana, miércoles.

En caso de que el aplazamiento se produzca, el Gobierno tendrá más tiempo para negociar con Podemos. De los diputados morados depende que la iniciativa salga adelante o no. Si se abstienen, el Congreso aprobará el embargo. Si votan en contra, decaerá.

La formación morada ya ha anunciado por activa y por pasiva que no pretende apoyar el embargo porque le parece un "coladero", insuficiente. Los socios parlamentarios del PSOE comparten esta visión, pero prefieren aceptar el embargo y tramitarlo como proyecto de ley para que se puedan hacer diferentes aportaciones.