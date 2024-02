El Congreso acepta la petición del PSOE y alarga la tramitación de la amnistía hasta el 7 de marzo

El PSOE ha aprovechado la mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso para aprobar la ampliación del plazo de tramitación de la amnistía hasta el 7 de marzo. Los socialistas siguen sin contar con el "sí" de Junts para llevar ya a debate y votación la medida de gracia a la Comisión de Justicia, aunque el acuerdo está muy cerca, tal y como avanzó ayer LA RAZÓN.

La amnistía se ha acogido ahora a una "segunda oportunidad" en la Comisión de Justicia ya que quedó tumbada en el Pleno del 30 de enero por el rechazo de Junts. El plazo para esa "segunda oportunidad" vencía este miércoles, pero ahora se dan 15 días más para ganar más tiempo y terminar de cerrar el acuerdo.

El plazo de la ampliación se ha dado gracias a los votos de PSOE (3) y Sumar (2), que tienen mayoría en la Mesa. Frente a esta decisión, han estado los cuatro miembros del PP, que se han opuesto a la prórroga y han sido muy críticos. Fuentes de los populares señalan que "no tiene ninguna justificación" la ampliación del plazo porque se decidió que se tramitara por "urgencia" y, por tanto, se dieran solo 15 días. En este sentido, señalan que PSOE y Sumar han ampliado a 30 días el plazo sin dar "ningún motivo" y sin haber permitido la petición de informes ni comparecencia de expertos durante la tramitación de la ley ya que se decidió que fuera todo por urgencia. "Ahora desaparece la urgencia", señalan las mismas fuentes del PP. "Es una falta de respeto a la institución", añaden.

Lo cierto es que PSOE y Sumar se amparan en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, que dice que "la Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este Reglamento". Sin embargo, una vez se acordó la vía de urgencia, regulada en el artículo 93, todos los trámites de una ley deben ver reducidos sus plazos: es decir, si la vía ordinaria marca que ley tiene margen de 30 días para ser votada en la Comisión de Justicia, al haberse decretado la vía de urgencia, pasan a ser 15 días.

El PSOE y Sumar consideran que todavía se puede aplicar el artículo 91 pese a que la ley se encuentra ya en plena tramitación, mientras el PP considera que no. "No existe ningún precedente de prórroga", señalan los populares, explicando que es la primera vez que se toma una decisión de este tipo. De hecho, además, precisan que el margen de tiempo dado hasta el 21 de febrero es un "plazo sujeto a término", por lo que "no es un plazo prorrogable". "Se estableció un término y no un plazo", afirman y advierten de que aplicando el artículo 91 ahora, se podría prorrogar de forma indefinida los plazos de tramitación de la amnistía.