Consuelo Ordóñez: "Que pregunten a una víctima si los honores a etarras no las humillan"

Ha denunciado de manera reiterada, en los últimos tres años, los homenajes etarras. Lleva veinticinco denuncias presentadas en las que solo una terminó en condena, la de un colegio de Hernani. El lunes recibió el «carpetazo definitivo» a otra de sus denuncias al no apreciar la Audiencia que se tratase de conductas «especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el horror familiar».

–¿Cuántas denuncias han presentado y cuántas han sido desestimadas?

–Hemos presentado 25 en tres años y solo hemos logrado una condena por el homenaje que se llevó a cabo en un instituto de Hernani con motivo del Gudari Eguna (día del soldado vasco), en el que medio centenar de escolares rindieron homenaje a 22 miembros de ETA. En 2017 empezamos a presentar denuncias y las vamos anotando en el «observatorio de la radicalización». Empezaron a decirnos que no eran homenajes sino poco más que exaltaciones de la alegría.

–¿Cuántas tiene ahora mismo en trámite?

–Tengo ahora como 15 en trámite y estoy esperanzada a que se vuelva a aplicar el artículo 578, que habla de enaltecimiento del terrorismo, y estoy segura de que esto lo vamos a cambiar. El artículo sigue vigente, pero no hay voluntad política. Soy una defensora a ultranza de él y no quiero que ningún político meta mano ahí. A algún juez se le ocurrió el disparate de citar una directiva europea, que dice que si no hay «riesgo» de que ETA emplee de nuevo la fuerza no hay enaltecimiento con esos homenajes. Cogen una directiva que no está traspuesta, no es vinculante. Por tanto no se pueden basar en ella y todos la han cogido como para quitarse trabajo de encima. Que le pregunten a cualquier víctima cómo se siente cuando rinden honores a quienes han asesinado a sus familiares, si los homenajes no las humillan.

–¿Contra quién interpone la querella?

–Primero contra el homenajeado, porque consideramos que si el etarra se niega a recibirlo, no se llevaría a cabo. También pedimos que se investigue la participación que tengan los ayuntamientos, los convocantes que tienen que pedir los permisos a la Ertzaintza, a los participantes del aurresku de honor por ejemplo o, como en Oñate, a Sortu, que se anunciaba en los carteles. También a las herrikos donde se celebre.

–¿Qué hay que reformar para que prohíban los homenajes?

–La ley es clara y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también. Lo que quiero es que nadie cambie el artículo 578 del Código Penal y que se dejen de citar directivas europeas con la interpretación que lo hacen, porque Europa no va a propiciar esos actos bochornosos que no ocurren en ningún lugar del mundo. Una sala de apelaciones no puede hacer esa interpretación y sentar una supuesta jurisprudencia, porque eso solo lo puede hacer el Supremo y el TC. Pero eso lo vamos a cambiar, sólo necesitamos una condena. El miércoles pasado estuve declarando por una de las denuncias. Tenemos que volver al sentido de la ley de la responsabilidad.

–¿Cómo valora la opinión del Gobierno vasco, que no ve delito en esos homenajes?

–La Ertzaintza está para cumplir las leyes, no para decir si lo que denunciamos es delito o no. Y tienen una ley vasca que dice que los poderes públicos velarán para impedir los homenajes que produzcan menosprecio y humillación a las víctimas, y no lo cumplen porque la Ertzaintza tiene órdenes de no actuar y no bajarse del coche. ¿Dan por buena la palabra de ETA con eso de que como está derrotada no van a volver a matar?

–¿Cómo valora que el Gobierno actúe ahora a través de la Fiscalía? ¿Forma parte de una estrategia por lo de Navarra?

–El delegado del gobierno del País Vasco también está denunciando con nosotros. No me voy a meter contra el Gobierno, porque esto también ha ocurrido con los del PP y nadie se movía tampoco. Nunca he responsabilizado al Gobierno de los homenajes etarras porque no tienen la culpa. El único responsable es la Audiencia Nacional, que provoca la doble victimización y les deja creerse que son impunes. El artículo 578 está genial, solo se tiene que volver a aplicar. ¿Crees que a los etarras les va a costar pagar una multa? Lo que más les duele es una pena.

–¿Ve riesgo de radicalización?

–Están jugando con la radicalización de los más jóvenes, que ven cómo sus familias reciben como héroes a los terroristas que han asesinado. ¿Me pueden garantizar que dentro de 15 años esos niños no empuñarán un arma?