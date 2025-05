El controller de Tragsatec certifica que recibió un mail con presiones para permitir a Jesica cobrar sin trabajar

El cerco sobre el enchufe de Jesica Rodríguez en Tragsatec sigue estrechándose día tras día. Este martes, el Controller Financiero y de Personal de Tragsatec Sergio Bote ha comparecido en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado y ha certificado que recibió un correo en el que un superior pedía que dejara de presionar a Jesica para que trabajara. Bote ha dicho que probablemente borró ese correo, que es de 2021, porque nunca pensó que llegaría a tener la importancia que ha tenido ahora. Si lo hubiera sabido, lo habría guardado, ha afirmado.

En todo caso, Bote recibió ese mail de un superior porque él mismo, a su vez, había escrito dos correos a Jesica instándole a rellenar el parte horario que atestiguara qué horas trabajaba. En concreto, correspondía al mes de marzo y abril. A partir de mayo, Jesica ya empezó a rellenar el parte horario, aunque Bote no ha sido capaz de decir si se lo hacía una tercera persona. En todo caso, por pedirle que rellenara el parte horario, acabó recibiendo un mail rebotado por su superior (Caridad Martín, exgerente) que venía supuestamente de Adif (todo apunta a Ignacio Zaldívar) en el que se decía lo siguiente: "Hay un tal Sergio Bote que está molestando a Jesica...".

Caridad Martín, que pasó ayer por la Comisión de Investigación, ya señaló "anomalías" en la contratación de Jesica. La exgerente de Tragsatec se encuentra ahora suspendida de empleo porque la dirección de Tragsa la ha tomado como "cabeza de turco" en toda esta polémica de Jesica para salvar a los cargos afines al PSOE. En este sentido, a tenor de lo dicho por Bote, Caridad Martín recibió un mail supuestamente de Zaldívar a mediados de mayo de 2021 y lo reenvió al Controller para que "dejara en paz" a Jesica y no volviera a reclamarle el parte horario.

Asimismo, Bote, que lleva 18 años en Tragsatec, ha asegurado que la empresa tiene 27.000 trabajadores y nunca había visto nada igual: según ha explicado, hay muchos filtros que impiden que haya una persona que no fiche ni rellene el parte horario para controlar su trabajo. En todo caso, sobre el correo con las presiones, Bote ha dicho lo siguiente: "Me lo tomé a mal un poco porque lo único que he hecho ha sido mandarle dos correos de avisos, protocolarios. Podría haber estado machacándola. Pero bueno, lo elevé y ya no volví a saber porque en mayo el parte ya aparecía hecho y ya me olvido de esa persona".

El Controller también ha señalado que Jesica nunca llegó a poner en marcha el sistema de fichajes, que eso es lo que también denunció Virginia Barbancho (responsable de proyecto) el viernes.