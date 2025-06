Cristina Ibarrola, UPN: "Navarra no estaría atada a EhBildu si no fuera por Santos Cerdán"

“Navarra no estaría atada a las políticas de EH Bildu si no fuera por Santos Cerdán. Pamplona no estaría gobernada por EH Bildu si no fuera por Santos Cerdán”. De esta manera contundente se expresa la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, (UPN), Cristina Ibarrola, en declaraciones a LA RAZÓN.

Recuerda que “UPN denunció en septiembre de 2024 ante la Guardia Civil el procedimiento de adjudicación de la mayor obra pública de Navarra en los últimos 10 años. Un procedimiento repleto de irregularidades y adjudicado por 76 millones de euros a una UTE en la que estaban Acciona y Servinabar, empresas relacionadas con la trama de corrupción según el informe de la UCO. Resulta incomprensible cómo se pudo adjudicar esta obra por parte del Gobierno de Navarra a pesar de las advertencias de los jurídicos de la mesa de contratación así que creemos que es urgente e imprescindible llegar hasta el final en la investigación de este contrato”.

A este respecto, subraya que “la presidenta del Gobierno de Navarra no puede mirar para otro lado. Debe explicaciones a la sociedad navarra y despejar con garantías toda sombra de duda. Es un insulto que pretenda zanjar este asunto con una auditoría pagada por el propio gobierno. Desde UPN nos hemos personado en el caso del Tribunal Supremo, vamos a seguir exigiendo una comisión de investigación y que se lleven todos los contratos bajo sospecha para su investigación a la Guardia Civil. Es una vergüenza para Navarra que la trama de posible corrupción que se está investigando tenga su origen en nuestra tierra”.

“ Santos Cerdán es más que el secretario de organización del PSOE. Es el referente político del Partido Socialista de Navarra y de Chivite. La realidad es que María Chivite no hubiera sido presidenta de Navarra si no fuera por Santos Cerdán”.

La Razón.- ¿Cómo valora los casos de posible corrupción que acosan al PSOE?

Cristina Ibarrola.- Es un escándalo sin precedentes. Toda una trama de posible corrupción que ha rodeado al círculo de máxima confianza y cercanía de Pedro Sánchez. Sánchez llegó hace diete años al poder a través de una moción de censura para eliminar la corrupción y regenerar la democracia. Y la realidad es que Pedro Sánchez ha sido quien más daño ha hecho a la democracia española. Resulta muy difícil imaginar que no conociera toda esta repugnante forma de actuar de quienes han sido sus máximos apoyos, Ábalos y Cerdán. La situación política en España resulta insostenible. Sánchez debería convocar elecciones sin mayor dilación y dejar que los ciudadanos hablen en las urnas. Los dos últimos secretarios de organización nombrados por Sánchez del PSOE terminarán en el banquillo. Esto da idea de la gravedad.

LR. Navarra siempre ha sido una referencia del ser de España. ¿Cuál es su análisis de la situación política de nuestra Nación vista desde la Comunidad Foral?

CI.- Navarra siempre ha sido una tierra leal, comprometida con España, que ha sabido conjugar su régimen foral con una vocación profundamente nacional. Vemos con preocupación una nación debilitada institucionalmente por un Gobierno que ha puesto su supervivencia en el poder por encima del interés común. Pedro Sánchez cruza líneas rojas todos los días, ha blanqueado y ha hecho más fuerte a EH Bildu, ha aceptado cesiones que fracturan la igualdad entre españoles, ha convertido el chantaje de los independentistas, el mercadeo y la mentira en su seña de identidad como forma de hacer política. España lleva desde 2018 en manos del independentismo vasco y catalán, cuyo objetivo es romper España. Tenemos un presidente del gobierno débil, incapaz de llevar adelante iniciativas sin ceder a cualquier chantaje y rodeado en su entorno personal y político por una indignante sombra de corrupción. Ataca a jueces, medios de comunicación, oposición…, en definitiva, ha querido convertir España en “su democracia particular”. Pedro Sánchez es quien más daño ha hecho a la democracia española. España no merece seguir con este gobierno un solo día más.

LR Todos esos problemas, ¿cómo repercuten en Navarra?

CI.El problema no es solo lo que pasa en Madrid, sino lo que nos cuesta a los navarros cada cesión de Sánchez. El socialismo navarro y español ha cruzado todas las rayas para mantenerse en el poder a cualquier precio. En Navarra ha entregado las llaves de la Comunidad Foral a la izquierda abertzale, cuyo objetivo sigue siendo hacer que Navarra desaparezca como Comunidad diferenciada e integrarla en esa entelequia que ellos denominan Euskal Herria. Incluso ha entregado la alcaldía de Pamplona, la capital de lo que entienen por Euskal Herria, a EH Bildu. El partido socialista ha aceptado la agenda identitaria de EH Bildu y ha permitido que se condicione nuestra política educativa, cultural o lingüística desde una visión excluyente y nacionalista. Quien marca las políticas en Navarra es EH Bildu, un partido que sangra a impuestos a los navarros, que sigue estando en contra de todo lo que supone progreso en esta tierra y que provoca desconfianza en empresas e inversión. El resultado ya lo estamos viviendo y tendrá consecuencias para Navarra a también a medio y largo plazo: fuga de talento, pérdida de oportunidades y ver como empresas, trabajo de calidad e inversiones que podrían venir a Navarra, ahora eligen otras comunidades vecinas como Aragón o País Vasco. Problemas a los que hay que sumar una pésima gestión de un partido socialista que, abrasando a impuestos, está deteriorando todos los servicios públicos donde Navarra fue referente. Las peores listas de espera en salud, el mayor número de personas en riesgo de pobreza y exclusión o el mayor número de familias en espera de vivienda protegida de la historia son solo algunos ejemplos.

LR.- Uno de los socios del presidente Sánchez es EH Bildu, partido entre cuyos fines está la anexión de Navarra al País Vasco. ¿Estamos más cerca o más lejos de esa situación tras los años de colaboración de la Izquierda Abertzale y el PSOE?

CI.-El partido socialista ha fortalecido el proyecto de EH Bildu. Bildu cada vez tiene más peso político en España y en Navarra. Sin duda eso pone en riesgo la identidad de Navarra. Navarra necesita un cambio de rumbo en sus políticas, volver a posicionarla como referente en España y en Europa y blindar la identidad foral respetando la solidaridad y lealtad con España. La alternativa garantista para lograrlo es un gobierno en Navarra liderado por UPN.

LR.- La sensación que se tiene en el resto de España es que los antiguos proetarras avanzan cada día con la colaboración de los socialistas: euskaldunización de la enseñanza, control institucional, acceso a la función pública… ¿Qué nos puede decir al respecto?

CI.-El avance de la izquierda abertzale es estratégico: quieren controlar la educación, la cultura, los medios de comunicación y la seguridad para construir su relato y borrar el pluralismo que siempre ha caracterizado a Navarra. La euskaldunización de las aulas no busca proteger el euskera, sino imponerlo como filtro y como símbolo de poder. EL PSN va cediendo en la imposición del euskera, desde la educación, la cultura y acceso a la función pública. En Navarra partido socialista y EH Bildu se han repartido las instituciones. El PSN ha entregado a EH Bildu la alcaldía de Pamplona y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha pactado 6 presupuestos al dictado de los intereses políticos de EH Bildu, todo para poder mantener a Chivite como presidenta.

LR.- Otro problema que conduce al fatalismo es la falta de unidad entre las fuerzas a la derecha del PSOE. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto en Navarra?

CI.-UPN ha demostrado que sabe posicionar Navarra como referente. Seguimos siendo el partido más votado en las elecciones forales, el partido que genera más confianza en navarras y navarros. Tenemos un proyecto sólido, equipos preparados y una idea clara para volver a posicionar Navarra en lo más alto. UPN defiende Navarra por encima de cualquier otro interés. Hemos demostrado a lo largo de la historia nuestra capacidad de integrar y llegar a acuerdos, acuerdos que sean buenos para Navarra y como hemos dicho muchas veces, nuestra clara línea roja es EH Bildu.

LR.-En el caso hipotético de que UPN pudiera volver a gobernar en Navarra, ¿cuáles serían las cinco primeras medidas que adoptaría con urgencia?

CI.- 1-Una reforma fiscal e impulsar el desarrollo de infraestructuras clave para el desarrollo de Navarra que vuelvan a hacer Navarra competitiva y que genere oportunidades para los ciudadanos, de manera especial para jóvenes y autónomos.

2- Garantizar la accesibilidad a la atención médica que necesitan los ciudadanos, hoy complicada en los centros de salud y con un tiempo de espera para consultas de otras especialidades médicas solo superadas por Canarias.

3- Cambiar el actual modelo de renta garantizada, que ha demostrado resultar un fracaso, con efecto llamada y que no está orientado al trabajo. Eliminar ayudas económicas a personas que rechazan trabajos para los que están capacitadas.

4- Implantar medidas efectivas para incrementar la oferta de vivienda a precio asequible y tolerancia cero a la ocupación.

5- Partidas presupuestarias para garantizar que personas afectadas por ELA tengan todas las ayudas que precisan para llevar una vida digna, una deuda que tenemos como sociedad y que se puede hacer en Navarra de manera inmediata.