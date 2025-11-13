El PP critica que el Gobierno utilice el cierre de Almaraz ante la llegada de las elecciones en Extremadura

Cargos del PP han salido en tromba a criticar que diputados del PSOE extremeño hayan "aplaudido" este jueves que el Congreso haya rechazado la enmienda del Grupo Popular para derogar el calendario de cierre nuclear de centrales como la de Almaraz (Cáceres). Este asunto será clave en la campaña de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ante las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Este asunto será clave en la campaña electoral de Guardiola, que ha arremetido este miércoles contra el voto en contra del Grupo Socialista en el Congreso para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares. "Los socialistas extremeños aplaudiendo la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz", ha escrito la presidenta extremeña. Para los populares los diputados del PSOE de Extremadura "han preferido seguir las órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes que defender el futuro de la región, censurando que "se rían y aplaudan tras votar contra la continuidad de Almaraz".

Precisamente este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura participarán en un acto público en la localidad pacense de Lobón, el primer mitin de precampaña de los comicios del 21 de diciembre. Feijóo considera que "apagar la nuclear es un inmenso error estratégico".

El PP denuncia la decisión del PSOE ante la campaña en Extremadura

"Así aplaudían hoy los socialistas que no se prorrogue la actividad en centrales nucleares. Así aplaudían, entre otros, los socialistas extremeños", ha señalado Muñoz en un mensaje en la red social 'X'. De la misma manera, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha indicado que "los partidos independentistas y los diputados extremeños del PSOE van a tener que explicar su voto en contra" de la propuesta del Grupo Popular "para permitir que sigan abiertas las centrales nucleares de Ascó y Almaraz". Más dura ha sido la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha dicho que "no les basta con presentar un candidato invalidado por su propio Código Ético" sino que "encima celebran el cierre de Almaraz".

El secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, ha censurado que el PSOE y Sumar "aplaudan a rabiar" que se cierre Almaraz y les ha preguntado qué "festejan" cuando su voto en contra de la enmienda del PP "amenaza de un nuevo apagón", "poner en juego el futuro de Extremadura" y "encarece la factura eléctrica". Por su parte el portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, Jaime de Olano, ha criticado que el PSOE se muestre "feliz" cuando pone "en riesgo el sistema eléctrico y una segura subida de precios a todos", al tiempo que "condena a la decadencia a toda Extremadura". Europa Press.