Junts salva al Gobierno: se abstiene en la votación para pausar el calendario del apagón nuclear

Junts se ha abstenido este jueves a la hora de votar la enmienda planteada por el PP para eliminar la fecha del cierre de tres centrales nucleares en España: Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Así, el partido de Carles Puigdemont, se desacopla de los populares y también de Vox, que querían forzar la prórroga del funcionamiento de las centrales. Es más, la enmienda aspiraba a facilitar la ampliación de la vida útil de tres de las cinco centrales nucleares del país, que son, de hecho, las primeras que tendrían que cerrar.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)