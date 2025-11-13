Acceso

Victoria 'in extremis'

Junts salva al Gobierno: se abstiene en la votación para pausar el calendario del apagón nuclear

Los de Puigdemont no fuerzan la prórroga que querían el PP y Vox para alargar la vida útil de las centrales

MADRID, 13/11/2025.-Los diputados de JxCat Josep Maria Cruset Domènech, Míriam Nogueras (c) y Pilar Calvo conversan mientras abandonan el hemiciclo en el marco del pleno en el Congreso de los Diputados este jueves. EFE/Javier Lizón
Pleno en el Congreso de los DiputadosJavier LizónAgencia EFE
Junts se ha abstenido este jueves a la hora de votar la enmienda planteada por el PP para eliminar la fecha del cierre de tres centrales nucleares en España: Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Así, el partido de Carles Puigdemont, se desacopla de los populares y también de Vox, que querían forzar la prórroga del funcionamiento de las centrales. Es más, la enmienda aspiraba a facilitar la ampliación de la vida útil de tres de las cinco centrales nucleares del país, que son, de hecho, las primeras que tendrían que cerrar.

