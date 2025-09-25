David Sánchez pide más tiempo para preparar su defensa

David Sánchez reclama a la magistrada que le investiga por tráfico de influencias y prevaricación más tiempo para preparar su defensa. Su abogado ha remitido un escrito al juzgado en el que reclama que se le entregue toda la causa y que se suspenda el plazo para presentar su escrito de defensa, paso previo a que la juez Beatriz Biedma remita a la Sala el procedimiento para su enjuiciamiento.

En ese escrito, su abogado solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que se le faciliten "las actuaciones completas correspondientes" a esta investigación -abierta a raíz de una denuncia de Manos Limpias- para poder presentar su escrito de defensa, tal y como establece el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

En este sentido, precisa que "en tanto no se produzca de manera efectiva y plena dicho traslado, procede la suspensión del plazo" de diez que fija dicho precepto para formalizar ese pliego de descargos frente a los escritos de acusación, en los que la acción popular -que engloba a Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Asociación Liberum- pide para el hermano de Pedro Sánchez una condena de tres años de prisión.

En este mismo sentido también se ha pronunciado el exasesor de Moncloa Luis Carrero, a quien David Sánchez se refería como "hermanito" en los correos electrónicos intervenidos por orden judicial. Su defensa solicita igualmente a la instructora la "suspensión de plazo" hasta que reciba del juzgado "todo lo actuado para presentación del escrito de defensa".

El hermano del presidente del Gobierno ha formalizado su petición apenas 24 horas después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya desestimado su última oportunidad para evitar el juicio, al ratificar su procesamiento -y el del resto de investigados, entre ellos el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo- rechazando su recurso de apelación.

La Audiencia apunta a Pedro Sánchez

En esa resolución la Sala sitúa el origen de la adjudicación del puesto de alta dirección a David Sánchez en las "relaciones personales de amistad y profesionales anteriores al nombramiento". Y alude directamente a que Pedro Sánchez, cuando era candidato a las primarias del PSOE, le trasladó en un mitin celebrado en Badajoz al diputado de Cultura en Badajoz Ricardo Cabezas "que tenía un hermano músico".

Era el 21 de mayo de 2017, meses antes de que se formalizara la contratación de su hermano como coordinador de conservatorios, una plaza inexistente hasta entonces y sobre cuya necesidad pusieron reparos los directores de los dos conservatorios que el músico pasó a supervisar.

El tribunal ve indicios del delito de prevaricación en "la falta de una explicación mínimamente verosímil por parte de los investigados sobre la forma en que el Sr. Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de Artes Escénicas", en "la celeridad en los trámites" y en "el carácter jerárquico en relación a todos los intervinientes en el proceso, lo que hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de Don David",