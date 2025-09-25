Sánchez confirma que se presentará a la reelección como presidente en 2027: "Ya lo he hablado con mi familia y mi partido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha confirmado sus intenciones políticas a corto-medio plazo: se presentará a la reelección como líder del Ejecutivo en los comicios de 2027. Así lo confirmó esta madrugada durante una entrevista en 'Bloomberg', realizada en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, y a la que asiste el presidente Sánchez, acompañado por el Rey Felipe VI.

"Por supuesto", respondió el presidente tras ser preguntado sobre si será la candidatura del PSOE a La Moncloa en las próximas elecciones generales. "Lo haré, sin duda. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me lo permiten, confío en que podremos repetir la mayoría y seguir adelante", matizó el presidente Sánchez.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que no es ajeno a la realidad, y pese a que ha reconocido el auge de las fuerzas de la derecha política, ha restado importancia a los sondeos que sitúan al PSOE por detrás del Partido Popular, en los que se le otorga mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox.

Pese a ello, Sánchez se ha mostrado confiado en que el electorado siga depositando la confianza en su candidatura, con la que pretende seguir gobernando otros cuatro años más tras agotar la actual Legislatura. "Las encuestas son las encuestas", ha enfatizado, al tiempo que ha lamentado que partidos de centroderecha "estén copiando no solo la forma de hacer política de la extrema derecha, sino también su contenido", como en la relación de migración con la inseguridad.

"Mi mujer y mi hermano son inocentes"

También en Nueva York, el presidente del Gobierno se refirió a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a su mujer, Begoña Gómez, junto a su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid este próximo sábado en los Juzgados, acercándola así a la imputación.

Sin embargo, no es el único frente judicial abierto en el entorno familiar del presidente Sánchez, pues la Audiencia Provincial de Badajoz también ha decidido dar los primeros pasos para acercar al banquillo a su hermano, David Sánchez, por tráfico de influencias y prevaricación.

Pero el presidente del Gobierno decidió pronunciarse públicamente al respecto y defendió con vehemencia la inocencia, tanto de su hermano como de su esposa, asegurando que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y "la verdad se impondrá".

"Sobre mi hermano y mi mujer, como he dicho en muchas ocasiones el tiempo pondrá las cosas en su sitio, nos toca defender la verdad pues defenderemos la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", indicó el presidente en una rueda de prensa. "Cuando eso suceda y la Justicia así lo dicte, espero que tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado", aseveró Sánchez.