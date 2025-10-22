España aporta dos cazas y un avión cisterna a la misión de la OTAN contra los drones rusos

España ha cedido dos aviones Eurofighter y un avión cisterna A400M a la misión de la OTAN "Centinela Oriental", impulsada por la Alianza Atlántica para intensificar la protección del espacio aéreo de los aliados en respuesta a las incursiones rusas con drones.

En un comunicado, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), ha explicado que los cazas "C.16" provienen del Ala 11, en Morón de la Frontera (Sevilla), mientras que el avión cisterna A400M (TK.23) procede del Ala 31 (Zaragoza). Los tres se han desplegado en la base aérea de Šiauliai, donde actualmente sirven de apoyo a las aeronaves asignadas al refuerzo de la policía aérea del Báltico. En concreto, es el destacamento "Vilkas" del Ejército del Aire y del Espacio el que presta el apoyo español.

Hay que señalar que "Vilkas", que en lituano significa "lobo", contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN, aportando además los medios aéreos nacionales a la operación "Centinela Oriental". Este destacamento, al mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, opera desde el mes de agosto y en noviembre será relevado por un nuevo contingente para continuar con esta misión de la Alianza

En cuanto a su composición, está formado por unos 200 aviadores de hasta 15 unidades diferentes del Ejército del Aire y del Espacio, y cuenta con ocho aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera) y un avión de reabastecimiento A400M del Ala 31 (Zaragoza) transferidos a la OTAN.

Operación "Eastern Sentry"

El día 12 de septiembre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el Comandante Supremo Aliado en Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, anunciaron la puesta en marcha de la operación "Eastern Sentry", como respuesta a la violación, dos días antes, del espacio aéreo aliado por parte de drones rusos. Según el general Grynkewich, "la operación Centinela Oriental proporcionará una disuasión y defensa aún más focalizadas y flexibles, donde y cuando sean necesarias para proteger a nuestra población y disuadir nuevos actos imprudentes y peligrosos como los ocurridos a principio de esta semana".

Ese mismo día, España anunció su intención de participar en la nueva operación, en solidaridad con nuestros aliados, y que ahora ha materializado con el apoyo de dos cazas C.16 de dotación en el destacamento "Vilkas", a través de un sistema de alerta rápido (QRA, por sus siglas en inglés), y del avión Tk23 para reabastecimiento en vuelo.