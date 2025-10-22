Sánchez defiende a Díaz frente a Feijóo por su "lapsus" de ayer en el Senado: "Los tenemos todos, usted es un campeón"

Como era de esperar, la Sesión de Control al Gobierno de hoy ha estado marcada por el "lapsus" que protagonizó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cuando durante el control parlamentario de la Cámara Alta al Ejecutivo afirmó que todavía "queda Gobierno de corrupción para rato".

Ante lo que muchos consideran una "traición del subconsciente", la lideresa de Sumar trató de enmendar su error instantes después de pronunciar esta afirmación al asegurar que la palabra que buscaba utilizar era "conciliación" y no "corrupción", especialmente cuando la bancada popular en la Cámara Alta reaccionó levantándose para aplaudir la "sinceridad" de Díaz.

En este sentido, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su interpelación al presidente del Gobierno haciendo referencia a dicha afirmación, en la que tirando de ironía, ha preguntado a Sánchez cuál sería el motivo por el que Díaz exclamó ayer tales palabras.

"Cada vez que le pregunto por la corrupción, usted me responde que la economía crece. Así que dígame, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un 'lapsus' de sinceridad, nos dijese ayer en el Senado que hay Gobierno de corrupción para rato?", ha interpelado Feijóo en su primer turno.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno ha salido en defensa de su número tres del Ejecutivo, asegurando que "lapsus tenemos cualquiera", al tiempo que ha aprovechado para atacar al líder de la oposición. "Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1964 en 1984, y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? ", ha exclamado el jefe del Ejecutivo.

Posteriormente, Feijóo ha decidido contraatacar recriminando a Sánchez otro de sus "lapsus". "Mire, yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que estaba inaugurando el Hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla, pero en fin. Pues sigamos...", ha finalizado el gallego.

Yolanda Díaz echa balones fuera en tono de humor en TikTok

Después de protagonizar el momento embarazoso en el Senado, el equipo de comunicación de la vicepresidenta segunda no quedó satisfecho con los intentos de justificación y decidió sacar rédito a la confusión de la gallega para que, al tiempo que utilizaba un tono humorístico para salir del paso, pudiese echar balones fuera y culpar al Partido Popular por su narrativa y su forma de actuar.

"Jajaja. Bueno, pues sí. He tenido un lapsus en el Senado, y lo he tenido porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control", comienza explicando Yolanda Díaz en el vídeo publicado anoche en su perfil oficial de TikTok. "Estaban [desde el PP] a gritos y no paraban de interrumpirnos", continúa explicando, mientras inserta un vídeo del presidente del Senado rogando a la bancada popular que guardasen las formas.

De esta manera, Díaz prosigue acusando a la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, de tomarse la corrupción "a choteo", pues "los gritos y algarabías" impedían que la vicepresidenta pudiese concentrarse en su discurso. "Son unos maleducados. Siento decirlo, pero es la verdad", exclama en el vídeo.

"En todo caso, lo que hoy intentaba decir es que la corrupción es muy grave en España y que desde Sumar hemos llevado una iniciativa adelante para, por primera vez en España, tener una Agencia pública anticorrupción, y curiosamente, el Partido Popular, que se toma de broma la corrupción, votó en contra, impidiendo que esta medida pudiera salir adelante", continúa explicando la gallega.