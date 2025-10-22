El Parlamento Europeo inicia el proceso para levantar la inmunidad de Alvise Pérez para que le juzgue el Supremo

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que la Eurocámara ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder de 'Se Acabó La Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

De esta manera, el eurodiputado que consiguió hacerse hueco en Estrasburgo gracias al beneplácito de 800.000 españoles, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo del Supremo, después de que el pasado 14 de octubre, el juez Julián Sánchez Melgar enviase al Parlamento Europeo un suplicatorio para retirarle la inmunidad parlamentaria, con el objetivo de poder procesarle por la supuesta financiación ilegal de su partido en la campaña para las elecciones europeas de junio de 2024, además de por la comisión de un presunto delito electoral.

