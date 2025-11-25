La Legión envía a Irak otros 100 militares y completa la misión de la OTAN contra el Dáesh

El Tercio "Gran Capitán" 1º de la Legión, con base en Melilla, ha enviado a Irak otros 100 militares que completan el contingente A/I XXIII que va a participar durante los próximos seis meses en la misión de la OTAN en el marco de la lucha contra el Dáesh.

Según ha informado la Comandancia General de Melilla en una nota, la segunda rotación del contingente partió este lunes hacia Irak para realizar la transferencia de autoridad con el contingente A/I XXII, formado principalmente por efectivos de la Comandancia General de Ceuta.

Los militares fueron despedidos en el puerto de la ciudad autónoma por el coronel jefe del Tercio, que les dirigió unas breves palabras de reconocimiento y ánimo en su despliegue en la Operación de Apoyo a Irak, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por España.

El nuevo contingente, integrado por soldados del Tercio "Gran Capitán" 1º de La Legión y el Regimiento de Ingenieros número 8, ambas unidades con base en Melilla, comenzó a desplegarse en la zona de operaciones con la llegada el pasado 8 de noviembre de personal clave del contingente.

Las unidades de la Comgemel han desarrollado durante los últimos meses un amplio programa de instrucción y adiestramiento, culminado con la fase de concentración y evaluación operativa, ejecutada tanto en Melilla como en el campo de maniobras "Álvarez de Sotomayor" de Almería.

España participa en esta Operación de Apoyo a Irak desde 2015 junto a ejércitos de otros países para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes con el fin de derrotar al Dáesh en una fuerza multinacional conjunta como parte de la Operación Inherent Resolve, formada por más de 80 naciones y amparada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

