Gallardo emula a Sánchez y ataca a los jueces tras su imputación: "Pretenden hacer política"

El líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha copiado las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha puesto en duda el honor y las actuaciones de los magistrados en España, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya mandado al banquillo de los acusados al hermano del líder del Ejecutivo, David Sánchez, y al expresidente de la Diputación Provincial de Badajoz.

En una carta dirigida a la militancia del PSOE y que ha compartido en sus redes sociales la delegación extremeña, Gallardo ha reiterado que no intervino en la contratación de David Sánchez y ha acusado a los magistrados de potenciar el lawfare para "desalojar de la Moncloa a un presidente honorable".

"Sigo confiando en la Justicia y estoy convencido de que la verdad se acabará imponiendo. Ahora bien, este respeto no impide señalar un hecho evidente: existe una minoría de jueces, que de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura", ha criticado calcando las declaraciones de Pedro Sánchez contra los magistrados en la primera entrevista del curso político con Pepa Bueno.

Fuera de las acusaciones que Gallardo ha vertido sobre la Justicia, ha abogado por señalar que la investigación de la jueza Biedma, que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Badajoz, es una "estrategia para cercar a su persona y a todo lo que representa el PSOE". Para defender su honorabilidad ha sentenciado que "no le van a doblegar y que defenderá su inocencia con la verdad".

Se reclaman tres años de prisión

Con una única resolución que ha tardado varias semanas en notificarse a los acusado, la Justicia dictará sentencia en los próximos meses sobre los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias con Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez en el banquillo.

Por su parte, la acusación popular compuesta por Manos Limpias, Hazte Oír, PP o Vox se ha reafirmado y ha solicitado tres años de prisión para las personas implicadas y la inhabilitación de Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez. En el caso de que la sentencia sea contraria a los imputados, el hermano del presidente del Gobierno, deberá devolver los salarios que ha cobrado del organismo extremeño que se encuentran alrededor de los 130.000 euros. A diferencia del testimonio de Gallardo, las acusaciones populares piensan que el puesto solamente se creó para el hermano de Sánchez.