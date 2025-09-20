El PP denuncia ante la Comisión Europea el fallo de las pulseras de Igualdad

El PP ha denunciado ante la Comisión Europea el fallo del sistema informático en las pulseras de Igualdad. A través de una pregunta parlamentaria firmada por la eurodiputada Rosa Estarás, los populares ponen en conocimiento del Gobierno europeo este incidente, que se conoció el pasado jueves.

Según su escrito, el PP advierte a la Comisión que España "podría haber vulnerado varias normas comunitarias". Cita una directiva que obliga a garantizar medidas de protección efectivas a las víctimas de un delito, la Directiva 2012/29/UE; otra relativa a la Orden Europea de Protección, la Directiva 2011/99/UE; la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y la Directiva 2024/1385, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. Esta última se encuentra todavía sin trasponer.

En concreto, el PP pregunta a la Comisión Europea si considera que el Gobierno de España "ha establecido las garantías y mecanismos necesarios para cumplir con los estándares europeos de protección, en tiempo y forma" y si "¿Velará la UE por prevenir estas circunstancias y garantizar la no reincidencia?".

En el escrito, Estarás pide a la Comisión Europea que valore "si procede abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones de respeto al derecho comunitario".

“España, al permitir que durante ocho meses las pulseras de control antimaltrato no funcionaran correctamente, ha fallado en garantizar un nivel efectivo de protección a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales", asegura Estarás en una nota de prensa difundida por el PP.