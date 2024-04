Habrá denuncia contra Pedro Sánchez por mostrarse entre calaveras y huesos en Cuelgamuros: “Es un espectáculo absolutamente canalla”

Indignación entre quienes tienen familiares en los osarios de Cuelgamuros y han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los trabajos de exhumación que consideran pueden “afectar a sus deudos”. La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la comitiva que le acompañaba esta mañana en el laboratorio forense, ante calaveras y diversos restos óseos, va a provocar una denuncia por parte de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que representa a 269 de estas familias.

“Estamos completamente escandalizados”, asegura a este diario Pablo Linares, presidente de la ADVC, “porque no solo no nos han dado ninguna explicación de lo que está pasando sino que encima han convertido en un circo algo tan sensible como los restos de las familias que ya habían dicho que no quieren que se toque a los suyos. Hay que imaginar cómo se sentirán ahora cuando lo han visto en los medios”, explica indignado. Porque nada se sabe sobre la identidad de lo hallado hasta ahora, salvo la de la mayoría de los reinhumados el pasado mes de agosto en Pajares de Adaja (Ávila).

La denuncia será “contra todos los intervinientes, incluidos los forenses, siendo conscientes de que hay dos aforados, el propio presidente y el ministro [de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres].

La representación legal de la entidad se encuentran “barajando la fórmula jurídica, pero el propósito es firme”, ante "un espectáculo absolutamente canalla”, deplora Linares.

El presidente del Gobierno ha visitado este jueves a primera hora de la mañana la Basílica del Valle de los Caídos, en cuyas criptas se están llevando a cabo los trabajos para la exhumación de 160 víctimas reclamadas por sus familias.

Al menos la representante de una parte de estas, Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, se ha enterado por este periódico.