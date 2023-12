Díaz advierte a Podemos de que no debe equivocarse de "adversario" de cara a una legislatura de bloqueo

La traición todavía no ha sido digerida y las heridas siguen abiertas, pero lo más importante ahora en Sumar es frenar que se extienda la sangre y afecte directamente al Gobierno de coalición.

La ruptura provocada por Podemos dentro del grupo parlamentario de Sumar es un jarrón de agua fría en el momento que echa a andar la legislatura y cuando hay por delante un calendario apretado para llevar al Congreso de los Diputados la ley más importante, la de los Presupuestos Generales del Estado. Que Podemos se haya pasado al Grupo Mixto tiene la consecuencia directa de que los morados piensan tener voz propia y decisión de voto propio en esta norma. Sus cinco escaños son igual de imprescindibles que los de Junts para esta legislatura.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha reaccionado a menos de 24 horas de que se produjese la ruptura total de puentes y lo ha hecho tratando de atajar la crisis que puede afectar a todo el Gobierno. "En nombre de Sumar mando un mensaje de tranquilidad y serenidad", ha respondido a la pregunta de la prensa sobre si considera acto de transfuguismo la fuga de los cinco diputados de Podemos dentro de Sumar al Grupo Mixto. Díaz ha advertido a los de Ione Belarra, sin nombrarlos, que no deben equivocarse de adversario en la legislatura puesto que es el bloque de la derecha quien encarna ese verbo.

La vicepresidenta ha asegurado que el 23J les dejó dos mandatos, "la ciudadanía votó para parar a la derecha y extrema derecha y teníamos un segundo mandato, nos han dicho que quieren seguir ganando derechos", ha avisado, dejando claro que éste era el objetivo de la coalición Sumar. Así, la líder del partido ha asegurado que su grupo va a seguir "cumpliendo el mandato". "Bamosa defender la política útil". Ha pedido a Podemos, sin nombrarlo, "altura de miras", en un contexto que ha dicho, "el Gobierno está siendo asediado por la política destructiva de PP y Vox". Así, ha asegurado que "cualquier persona que defienda el interés de nuestro país no se va a confundir de adversario". De esta manera, Díaz advierte a Podemos de que "no estamos por intereses de parte" y "no hay nada que justifique intereses de parte". "Estoy segura de que nadie se va a confundir de adversario".

Lo hizo minutos antes de que la líder de Podemos y diputada, Ione Belarra, compareciera ante la prensa para asegurar que Podemos había tomado una "decisión difícil" pero "imprescindible" para "cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos". Según la dirigente morada les habría gustado no tomar la decisión pero creen que no les ha quedado otro remedio.