Disfrute el verano

Sabíamos que la muerte de Chanquete se cargaba el buen rollito de la pandilla veraniega. No sólo lo pensábamos, sino que lo escribimos aquí. Por mucho empeño que le pusieron con las sombrillas, la arena y los saltitos de Sémper; al PP no le alcanzó el agua para formar el tsunami que acabara con el sanchismo. El plebiscito, que nos lo creímos nosotros, se truncó porque el salidero popular empezó en Valencia y se hizo enorme, hasta secarlo casi, en Extremadura. Moreno ganó de calle porque nadie quería a VOX en la Junta, y desde el principio en San Telmo lo dejaron bien claro. Las tibiezas son eso, leche mojada, que no da para más, aunque hay mucho que hacer. Principalmente si se miran los resultados, una vez más, desde otra óptica. Entendiendo que el bloqueo no conduce a nada, que el voto de centro aglutina la voluntad de la mayoría y que un pacto PP-PSOE sí resuelve la aritmética electoral. Se necesita generosidad, altura, europeísmo, mucha Europa, y bajar los ánimos. El verano no le viene bien a casi nadie aunque nos empeñemos en viajar y tostarnos, vivir al fin y al cabo en libertad durante unos días alejados de la molicie monótona. Si se encuentra con un político acérquese, roce su piel y huélalo. Verá que son tan mundanos y ordinarios como usted y como yo, tienen sus buenos momentos, debilidades pueriles y también desean ponerse el bañador y olvidar la noche del 23J. Que en realidad, no le vino bien a nadie, para ser sinceros. Déjenles unos días de sosiego fuera de los escaños para que puedan entender que en septiembre tienen la oportunidad de romper el bloqueo sentándose a negociar el futuro de España aislando a los extremos. A todos nos afecta el calor y nos mejora el tono un bañito al atardecer. No se fuercen y piensen en que siempre hay una oportunidad a la crispación y el ruido, de hecho se supone que de eso va la política.