Dispositivo policial en marcha contra el tráfico de drogas con más de 200 agentes en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Guàrdia Urbana, están llevando a cabo un dispositivo policial este lunes a las 13 horas contra el tráfico de drogas con entradas y registros en diversos domicilios de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Eixample de Barcelona.

Según informan en un comunicado, el operativo cuenta con más de 200 agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad 'Guilles' (Grupo regional de motos), así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC).

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.

Una de las entradas se ha llevado a cabo en un local de la calle dels Salvador 3, donde unas cinco personas permanecen detenidas en el exterior mientras los agentes realizan las diligencias oportunas.

En total, se están llevando a cabo entradas y registros en unos 12 puntos identificados como 'narcopisos', pero la policía catalana no ofrece más detalles por el secreto de las actuaciones.