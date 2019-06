No ha condenado claramente la violencia de ETA ni ha dicho de forma rotunda si estaría dispuesto a pedir perdón, refiriéndose a todas las víctimas o a su libro.

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, se retrataba en la primera pregunta de su entrevista esta noche en “La noche en 24 horas”. Cuestionado sobre si condenaba la violencia de ETA o si estarían dispuestos a pedir perdón, no ha respondido claramente en ningún caso.

. @ArnaldoOtegi : "A mi me gustaría que Felipe González, alguna vez diga que era la "X" del GAL" https://t.co/ajB01vFoPd #LaNoche24h pic.twitter.com/I6UAspYq2L

. @ArnaldoOtegi sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo" #LaNoche24h pic.twitter.com/bHcDfdKSfl

“No me he alegrado nunca por el sufrimiento de nadie” ha sido lo máximo que ha dicho y ha insistido en que ellos han contribuido al fin de la violencia de ETA y que es momento de pasar página y de no aferrarse al pasado.

“No quiero entrar en la polémica del reproche”, ha dicho en varias ocasiones y ha insistido en que no tendrían ningún inconveniente en que se cree una mesa de la verdad en la que cada parte asuma su parte del dolor causado. En este sentido, ha acusado al Estado “de formar parte” de una estructura que también ha causado dolor.

Preguntado por si Bildu se plantea en algún momento renegar de su pasado en ETA, tampoco ha querido responder y se ha limitado a decir que “si queremos hacer un esfuerzo por llegar a un escenario de paz, tenemos dos posibilidades: hacerlo en un plano de confrontación o en términcos constructivos y en este caso va a ser más eficaz”.

“Se puede seguir insistiendo en hablar del pasado para bloquear el presente y el futuro”, ha dicho. “Yo me atribuyo humildemente ser una persona que ha contribuido a la desaparición de la violencia”.

En relación a la celebración del día de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, ha sido preguntado por la posibilidad de que sus cuatro diputados acudiesen al acto y ha contestado que “es muy probable que no estemos en el homenaje, pero sí en el minuto de silencio”.

Sobre la posibilidad de que los cuatro diputados de EH Bildu apoyen a Pedro Sánchez, ha asegurado que materializarán un acuerdo con ERC y que no favorecerán “en ningún caso los intereses de la derecha” y que su actitud va a ser constructiva.