Ernesto Vilariño: "Marlaska se cargó una unidad de élite que había cogido un millón de kilos de hachís"

La indignación y el dolor en el Cuerpo de la Guardia Civil es enorme desde el pasado viernes por la noche. Los vídeos de cómo unos delincuentes embestían contra una embarcación del GEAS y comenzaban a pasarles por encima con una narcolancha mientras eran jaleados por quienes grababan las imágenes (ahora de enorme valor judicial) comenzaron a difundirse rápidamente por todos los grupos policiales y pronto saltaron a las redes sociales. No solo era un asesinato retransmitido casi en directo, sino que había gente que lo aplaudía. No daban crédito.

¿Qué le parece la orden que dieron el viernes a sus compañeros del GEAS de Algeciras?

Inapropiada es poco: mandaron a los compañeros a una ejecución. Saben que iban a ver a unos narcos que estaban ahí por el temporal, no porque estuvieran alijando y les enviaron con un equipo a todas luces insuficiente. La embarcación de los GEAS no está diseñada para hacer frente a una narcolancha ni por tamaño ni por potencia, es evidente.

¿Y qué cree que ocurrirá ahora?

Pues además de los asesinos de nuestros compañeros, quien haya decidido semejante decisión tendrá que pagarlo de alguna manera aunque el máximo responsable es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es el que tiene que coordinar todo. También el subdelegado del Gobierno y el mando al que se le ocurriera que los GEAS actuaran con esa desproporcionalidad de medios. Es una orden que no se tenía que haber dado y ahora las consecuencias son irreparables.

¿Por qué cree que los narcos actuaron con esa agresividad?

Porque se sienten impunes en Campo de Gibraltar. Lo que ha pasado es lo que llevan años soportando mis compañeros: la agresividad de estos delincuentes porque entran por una puerta y salen por otra. Ellos saben que si llevas una lancha de 3.000 kilos y los aplasta, saben lo que va a ocurrir, saben que van a morir. Pero los pilotos, por ejemplo, coleccionan condenas por eso, porque no está castigado como debería, si no no saldrían de prisión. Si tienen tantos antecedentes y siguen en la calle es por eso. En esta ocasión espero que no sea así porque estamos hablando de un asesinato.

¿Qué se puede hacer?

Pues quienes tienen poder para ello, que modifiquen las leyes porque esto no es un problema policial. La Guardia Civil es solo la primera barrera porque estamos en el mar pero la pérdida del principio de autoridad en Cádiz y el hecho de que esta gente campe a sus anchas afecta a toda la sociedad: a nuestros hijos porque pueden tomar estas sustancias, porque pueden ser ellos quienes mañana quieran pilotar esas narcolanchas al ver que se gana tanto dinero... Es un problema que nos afecta a todos como sociedad.

Habéis pedido el cese del ministro Marlaska.

Tiene que dimitir por lo que ha pasado o, de lo contrario, será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debería cesarle pero sabemos que no va a ser así. Entonces ya hay dos responsables.

¿Cómo se ha llegado a esta situación en Cádiz?

Por esa pérdida del principio de autoridad que comentábamos y porque la laxitud de las leyes les permite seguir actuando. Pero Interior ya sabía que este problema del narcotráfico de hachís en Cádiz se estaba yendo de las manos y por eso creó en 2018 la unidad de élite OCON Sur. Es incompresible que la desmantelara en verano de 2022 con los datos apabullantes que cosecharon. En solo cuatro años se incautaron de 1.080.085 kilos de hachís, 35.146 de cocaína, 1.137 narcolanchas porque son ilegales desde 2018, 2.622 vehículos, 779.468 litros de combustible que abastece a las narcolanchas (están días esperando en alta mar para poder alijar en el momento apropiado) y 12.813 detenidos. ¿Cómo se puede prescindir de 150 agentes que te han dado estos resultados? Es algo que no entiende nadie y ahora se han vuelto a envalentonar.

¿Qué os dicen en las reuniones con Interior sobre vuestra peticiones?

Pues la última vez Marlaska nos prometió que iba a declarar Cádiz Zona de Especial Singularidad antes de que terminara el año 2022 y todavía no lo ha hecho. Nos ha vuelto a fallar y ahora no creo que nos reciba. Pero no solo pedimos eso. Además de la equiparación salarial, desde que Jucil nació llevamos exigiendo el aumento del catálogo de puestos de trabajo. En Cádiz ahora hay 2.563 guardias civiles y harían falta, según el catálogo actual, otros 208 pero estimamos que harían falta otros 400 puestos de trabajo más. También exigimos medios de última generación para luchar contra el narco: embarcaciones blindadas, drones, vehículos reforzados... lo que haga falta para que los agentes no se jueguen la vida con esa facilidad.