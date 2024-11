Estas son las manifestaciones contra la gestión por la DANA

Las trágicas consecuencias que ha traído la DANA, que suma más de 200 fallecidos, aún no existe cifra oficial de desaparecidos y acumula innumerables daños materiales; ha traído un malestar ciudadano ante la gestión de la catástrofe. Este descontento contra la clase política del país se ha materializado en un creciente número de convocatorias de manifestaciones en diversas ciudades del país. Aquellos afectados por las inundaciones, así como organizaciones sociales y gran parte de la ciudadanía española, exigen responsabilidades a los dirigentes por lo que consideran una respuesta tardía e ineficaz ante el desastre climático. Con ello se busca no solo visibilizar la desesperación de quienes han sufrido pérdidas materiales y humanas, sino también exigir un cambio en la manera en la que se gestionan este tipo de emergencias nacionales.

Sábado 9 de noviembre, por el momento la única manifestación oficial

El pasado 31 de octubre una veintena de organizaciones sociales, cívicas y sindicales lanzaron un comunicado conjunto bajo el que se convocaba una manifestación en contra del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Dicha convocatoria cita a la población el 9 de noviembre a las 18:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y recorrerá las calles de la ciudad hasta finalizar en el Palau de la Generalitat. Las entidades convocantes critican la falta de previsión y la lenta respuesta por parte de las administraciones correspondientes. Asimismo, denuncian su malestar con aquellas empresas que exigieron a sus trabajadores continuar con las actividades laborales a pesar de los riesgos para la seguridad.

En el comunicado emitido por Acció Cultural del País Valencià todas las organizaciones que convocan la manifestación quisieron mostrar sus condolencias y solidaridad con las familias y amistades de las víctimas mortales y por las personas afectadas poniendo además al servicio de la sociedad sus infraestructuras y recursos al servicio de la sociedad y agradecen el gran trabajo realizado por los equipos de emergencia y rescate.

Dos manifestaciones no oficiales el 10 y 15 de noviembre

Sin embargo, en los últimos días han surgido nuevas convocatorias para los días 10 y 15 de noviembre que todavía no ni son de carácter oficial ni tampoco han sido aprobadas. El llamamiento se ha producido a través de Patriotas Revolucionarios, un perfil de redes sociales cuya citación ha llegado en TikTok a más de un millón de personas. Esta manifestación, según han declarado en su página web, es con el objetivo de expresar su descontento por la mala gestión del gobierno actual y exigir una implementación de un plan de ayudas efectivo para los afectados por la DANA. No obstante, y pese a que la cuenta afirma no vincularse a ningún partido político, la convocatoria ha ido perdiendo fuerza debido a su carácter extraoficial y por ser vinculada a asociaciones relacionadas con la derecha política.