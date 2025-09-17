Ester Muñoz a María Jesús Montero: "Los españoles se han hartado del socialismo"

Otro miércoles más, el Congreso de los Diputados ha acogido una nueva Sesión de Control al Gobierno que, otra semana más, ha estado marcada por la fuerte tensión entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.

En este sentido, la portavoz del Patido Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha protagonizado un tenso momento con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando la dirigente popular le ha interpelado sobre su forma de gobernar.

"No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles no ha dejado de mejorar desde que están en el Gobierno, especialmente para la familia de Pedro Sánchez. ¿Para quién trabajan, para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez?", ha preguntado inicialmente la dirigente popular.

A ello, la vicepresidenta le ha contestado que desde el Gobierno trabajan "por el interés general", momento que ha aprovechado para incluir la posición del Partido Popular con respecto al genoidio en Gaza: "Incluidos los Derechos Humanos a nivel internacional, porque se trata de un genocidio", ha argumentado, todo ello mientras ha precisado que Alberto Núñez Feijóo ha hecho "malabarismos" para no pronunciar la palabra "genocidio".

Acto seguido, Montero ha aseverado que trabajan para el conjunto de los españoles, y para ello ha enumerado una serie de medidas implementadas por el Ejecutivo. "A los hechos me remito: hemos aprobado el SMI, una Reforma Laboral, hemos revalorizado las pensiones, proponemos un impuesto a las energéticas y a la banca, otro al patrimonio, y ustedes votan en contra. Está muy claro, nosotros defendemos el interés general y ustedes el interés de una minoría elitista", ha añadido.

"Los españoles se han hartado del socialismo"

Durante el turno de réplica, el tono se ha endurecido, especialmente cuando Muñoz ha reprochado lo que, a su juicio, considera las malas formas del Gobierno. "En este país no se ha puesto de moda ser facha, como dicen algunos. Si no que lo que se ha puesto de moda es no callarse ante una izquierda corrupta e incompetente. Ustedes han intentado poner de moda que sea fascismo estar en contra de lo que ustedes opinan, pero no es así. Y los españoles ya no se creen sus insultos, lo que quieren es vivir mejor", ha expresado la portavoz del PP.

En este sentido, la popular se ha referido también a las protestas pro-palestinas durante La Vuelta 2025, que fueron apoyadas por el presidente del Gobierno: "Señora Montero, los españoles se han hartado del socialismo; están hartos del sanchismo. No pueden mantenerse en el poder justificando la violencia, les pido que reflexionen".

No obstante, la vicepresidenta ha pasado por alto tal cuestión y ha decidido finalizar su intervención recordando los buenos datos económicos que apuntan al "buen hacer" del Ejecutivo, mientras ha aseverado que "lo que le ocurre al PP es que no tiene rumbo" ni "proyecto para este país".