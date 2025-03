Los correos que cercan a Ábalos y Koldo por la contratación de Jesica

Los correos que obran en el sumario del caso Koldo cercan al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, por la contratación de Jesica Rodríguez. El asesor ministerial recabó información clave de la joven en los días previos a que se firmara el primer contrato con la Administración Pública que ahora investiga el Tribunal Supremo.

En concreto, consta un 'mail' que Koldo García remitió a una cuenta de la secretaría particular del Ministerio de Fomento con información de la entonces pareja de José Luis Ábalos. El correo en cuestión, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, carece de concepto y de mensaje interno. Tan solo aporta información sobre la cuenta bancaria de Jesica, su DNI, la tarjeta sanitaria (en la que viene el número de la Seguridad Social que se demanda en las contrataciones) y una foto suya. Se trata de la información que coincide con la que se reclama para formalizar una contratación laboral.

Llama la atención no solo que el correo se enviara sin texto, sino también que el destinatario del mismo fuera la secretaría particular del entonces Ministerio de Fomento. La fecha de la comunicación también es relevante por cuanto que se envió el 13 de febrero de 2019. Tan solo unos días después, el 1 de marzo, Jesica comenzaba su contrato con Ineco, empresa dependiente del Ministerio y en la que estuvo dos años, hasta 2021.

Datos previos al contrato

El magistrado que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, se abrió a investigar todo lo relativo a este contrato y también al que firmó con Tragsatec a su salida de Ineco, a raíz de lo defendido por ella misma en sede judicial. En su comparecencia del pasado 27 de febrero, Jesica confirmó que estuvo en nómina en ambas empresas públicas entre 2019 y 2021 aunque no trabajó en ninguna. La joven delegó su "enchufe" en su entonces pareja y dijo que firmó estos contratos porque él se lo propuso.

No obstante, aseguró que no sabía que Ineco era una empresa pública y que no recordaba cómo se fraguó su segundo contrato en Tragsatec. Su testimonio dio alas a que las acusaciones del procedimiento -dirigidas por el PP- solicitaran investigar no solo la naturaleza de estas contrataciones, sino quienes se implicaron en ellas y también si hubo o no más candidatos al puesto de administrativa que se adjudicó en ambos entes.

Así pues, a la espera de que Ineco y Tragsatec reporten la información reclamada por el alto tribunal, las diligencias siguen adelante con el foco puesto en la expareja del que fuera 'número tres' del PSOE. En ese sentido, tanto Ábalos como Koldo García se desligaron de este asunto en su comparecencia en sede judicial. Sin embargo, los correos asociados a la cuenta corporativa de Koldo García evidencian que hubo gestiones en el seno del Ministerio en las semanas previas a la contratación de Jesica. También en aquel momento se fraguó la firma del contrato del alquiler de su vivienda en la madrileña Plaza de España.

La gestión de Fomento

La joven dijo en sede judicial que lo único que hizo fue facilitarle su currículum a Ábalos. Lo siguiente que supo es que le llamaron "a finales de febrero" para decirle que lo enviara "a una página web". "Hice una entrevista con un señor. Fue muy sencilla, para conocerme. Estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban", explicó Jesica.

Con todo, el correo de Koldo que ahora desvela este medio evidencia que en el Ministerio ya tenía la documentación necesaria de la joven para formalizar el contrato. De hecho, consta como dicha información no la gestionó directamente Ineco (empresa dependiente de Transportes), sino que se canalizó primero en el Ministerio.

En lo que respecta a su contrato en Tragsatec -empresa pública dependiente de la SEPI y tutelada por el Ministerio de Agricultura de Luis Planas-, constan comunicaciones internas de la joven que evidencian que sí tuvo contacto con personal de la casa. Aunque ella defendió que le contrató Joseba García -hermano de Koldo- y que éste era su "jefe", constan comunicaciones con personal de Tragsatec en las que ella explica que se llevó el material formateado de Ineco para utilizarlo en su nuevo cometido. "Yo dispongo de mi portátil de Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros", expuso tal y como desveló LA RAZÓN.

Anticorrupción acota el cohecho

Anticorrupción apunta ya a un presunto delito de cohecho por el pago por parte de la trama de esta vivienda, cuyo alquiler mensual costaba 2.700 euros. La Fiscalía sospecha que se costeó a modo de contraprestación para que el exdirigente socialista les ayudara en sus proyectos, como bien pudo ser la obtención de sendos contratos de mascarillas en el Ministerio para Soluciones de Gestión o la presunta licencia de hidrocarburos a favor de un socio de Aldama.

Correo de Jessica T. Nieto LA RAZÓN

Con todo, los correos incautados a Koldo también evidencian que la joven acompañó a Ábalos en algunos de sus viajes oficiales. Así, por ejemplo, consta cómo tramitó su tarjeta de embarque con motivo de una visita del exministro a Marruecos en enero de 2019 que el Gobierno enmarcó en la necesidad de "afianzar las buena relaciones" y de impulsar la participación de las empresas españolas en el país africano. La gira comenzó el 25 de enero en Rabat y culminó un día después, sábado, con un almuerzo en Casablanca.

Se da la circunstancia de que el vuelo que gestionó Koldo para Jesica partió desde Casablanca aquel sábado 26 de enero a las 15.45 horas. Del mismo modo, figura otro viaje a Abu Dabi meses después, en octubre de 2019, con motivo del Congreso Mundial de Carreteras. Siguiendo el mismo 'modus operandi', Koldo gestionó los detalles del vuelo de Jesica desde su cuenta corporativa y envió la información al correo de la secretaria del ministro, Ana María Aranda.