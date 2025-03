Ábalos desmiente a Jessica en el Supremo: asegura que trabajó para Ineco y apunta a Adif

El exministro José Luis Ábalos se ha opuesto a que el Tribunal Supremo investigue los contratos de su expareja, Jessica Rodríguez con Ineco y con Tragsatec o los viajes que efectuó con él mientras fue máximo responsable de Transportes. El exdirigente socialista alega que se pretende impulsar una investigación prospectiva y que, además, la joven sí trabajó en los dos entes públicos.

"Hemos podido comprobar a través de los medios de comunicación que la Sra. Rodríguez García en el tiempo que prestó su actividad laboral en Ineco justificó un horario que superaba más de 3.648 horas de trabajo, en su condición de auxiliar administrativa desde 1 de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2021", reza el escrito que avanza LA RAZÓN. De esta forma, el exsecretario de organización del PSOE rebate la declaración de su expareja que en sede judicial aseguró que Ábalos le abrió la puerta a trabajar en estas firmas y que no desempeñó ninguna labor n esos tres años.

El exministro sigue la estela marcada por quien fuera su asesor, Koldo García, y se opone a que se practiquen las diligencias solicitadas por el Partido Popular, que ejerce la representación letrada de las acusaciones en este procedimiento. Según expone, no explican la finalidad de toda esta batería de actuaciones solicitadas al magistrado del caso Koldo porque lo que se pretende es dilatar la causa y continuarla en el tiempo.

Apunta a Pardo de Vera (ADIF)

Ábalos abraza en su escrito la versión de Ineco y dice que "ha quedado acreditado la actividad realizada". Además, asegura que su incorporación fue "inscrita por encargo de Adif Alta Velocidad", empresa que en el momento de los hechos dirigía Isabel Pardo de Vera. Se da la circunstancia de que la directiva declaró hace unos días en el Tribunal Supremo dado que el ente fue uno de los que compró mascarillas a la empresa de la trama, y dijo que el exministro y Koldo se interesaron por cómo se contrataba personal en Ineco dado que buscarían enchufar a Koldo García.

El ente dependiente del Ministerio de Transportes desmintió a la joven en un escueto escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción en el que aseguraba que consta documentación interna que probaría que ejerció sus labores administrativa en el tiempo en el que estuvo en plantilla de la firma pública.

En un comunicado, la firma pública anunció que se ponía a disposición del Ministerio Fiscal y le trasladó que disponía de evidencias (tales como correos electrónicos, contrato laboral y registro de control de horarios) que probarían que ejerció su cargo de administrativa. Jessica, por el contrario, explicó en calidad de testigo que su entonces pareja, el exministro le conminó a trabajar mientras estudiaba y que ella lo único que hizo fue facilitar su currículum. La joven señaló a Joseba García, hermano de Koldo García, llegando a identificarle como su "jefe".

"Yo fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba", aseguró en su comparecencia del pasado 27 de febrero. En la misma expuso, a preguntas del magistrado Leopoldo Puente, que estuvo a la espera de lo que necesitase el hermano del asesor ministerial pero que no la necesitó en ningún momento. "¿Nunca la llamó para trabajar?", preguntó el instructor, a lo que ella respondió: "No".

Transportes no pagó los viajes de Jessica

De igual forma, Ábalos desmiente cualquier implicación de esta amiga especial en los viajes oficiales que realizó mientras fue miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello, recurre a la declaración en sede judicial la semana pasada de su secretaria, Ana María Aranda, acerca de que todos ellos eran gestionados por protocolo. "Nunca José Luis Ábalos tuvo oportunidad de intervenir en los viajes que ahora se pretende imputarle. A mayor abundamiento, fueron gestionados por ella misma (Ana María Aranda) y nunca se incluyó a la señora Rodríguez", reza el escrito.

"No existe hasta la presente fecha que se haya practicado ninguna diligencia que acredite que ningún viaje de Jessica Rodríguez fuese abonado por el ministerio de transportes, y se está pretendiendo dar una veracidad a lo publicado en fuentes abiertas y que a mayor abundamiento el actual ministro de Transportes y movilidad sostenible ha realizado una auditoría y no ha aparecido ningún dato que revele que la Sra Rodríguez realizó algún viaje con fondos del ministerio", alega.

En ese sentido la versión del exministro confluye con la de la testigo, que, aunque confirmó que acudió con él a más de una decena de viajes oficiales, dijo que no se costeó con fondos públicos. "Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el Sr. Ábalos se lo abonaba", dijo ella en sede judicial.

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción apuntó hace unos días a un presunto delito de cohecho en un escrito avanzado este medio. El Ministerio Público mantiene el foco en las viviendas que costeó la trama tanto para Jessica como la que se compró para su disfrute vacacional en Cádiz y habla ya de delitos de "indiscutible gravedad".