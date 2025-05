La exgerente de Tragsatec, sobre la contratación de Jesica: "Hay una serie de anomalías"

Caridad Martín, exgerente Tragsatec, ha revelado que "hay una serie de anomalías en todo el ciclo" de la vida laboral de Jesica Rodríguez en Tragsatec. "Incluso en la selección y en la contratación", ha señalado Martín en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado y ha asegurado que ha llegado a la conclusión de que, con respeto a la presunción de inocencia, se ha usado Tragsatec "para dar continuidad al trabajo de Jesica en Ineco porque no podía seguir allí por normativa laboral".

Martín, que lleva 20 años trabajando en Tragsatec y es ingeniera de montes, se siente como la "cabeza de turco" de la dirección de Tragsa. De hecho, ha revelado que el 26 de febrero de este año fue convocada a una reunión con el presidente de Tragsa en el que la fuerzan a presentar su renuncia al cargo en la víspera de la declaración de Jesica ante el Tribunal Supremo. Actualmente, Martín está suspendido de empleo y de baja por motivos psicológicos: "Se me suspende para que no hable. La empresa no me contesta cuando quiero hablar con la empresa para colaborar".

La exgerente de Tragsatec ha acudido al Senado para explicar la "verdad" tras aguantar durante meses acusaciones infundadas, según ha dicho. Y ha avisado: "Las fuentes que tengo son documentos que tengo que comprobar y wasaps y llamadas. Y yo no he tenido asesoramiento por parte de la empresa, como ha pasado con mis compañeros que han venido o vendrán", ha espetado Martín, nada más arrancar la sesión en la Comisión de Investigación. No obstante, también ha matizado que, actualmente, por consejo de su abogado y por "miedo a las represalias", hay determinados documentos que no puede mostrar ni aportar porque el caso está judicializado.

En todo caso, Martín se entera de todo a partir de 2024 y por la prensa y, en ese momento, se pone a investigar porque la exgerente de Tragsatec no tenía conocimiento de Jesica ni tampoco había recibido nunca una instrucción de superiores para contratarla.