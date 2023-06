¿Es recomendable ampliar el horario de votación el 23J para evitar golpes de calor?

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) prevé que una fuerte ola de calor azote España el próximo 23 de julio, fecha en la que se celebrarán las próximas elecciones generales. El mes de julio es, históricamente, uno de los más calurosos del año en nuestro país y, tal y como advierte la Aemet, los comicios tendrán lugar en plena canícula, un fenómeno meteorológico que ocurre entre el 15 de julio y el 15 de agosto, que suele dejar temperaturas extremas.

Tanto calor tiene en vilo a los partidos políticos, que temen que pueda traducirse en un aumento preocupante de la abstención. Sumar, el partido político que defiende Yolanda Díaz, ya ha anunciado que va a proponer a la Junta Electoral Centra (JEC) la ampliación del horario de las votaciones hasta las 22:00 horas, así como que se garantice agua, buena climatización en los colegios electorales y las suficientes sombras en el exterior de los mismos. De esta forma, se prevendrán posibles golpes de calor a la hora de acudir a ejercer el derecho al voto.

Los expertos aseguran que estas medidas no son ninguna tontería. "Colocar unos comicios en pleno verano, con una previsión de temperaturas medias mucho más altas que años anteriores, puede desencadenar numerosos golpes de calor. Me parece una buena medida alargar la cita electoral hasta las 22:00 horas; es más, también se debería poder adelantar el inicio antes de las 8:00 horas y, por qué no, dejar un margen en las horas centrales para que la gente pueda descansar”, recomienda el doctor Juan Carlos Montalva, coordinador del grupo de Urgencias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Como recomendaciones generales para ir a votar, el portavoz de Semergen aconseja vestirse con ropa holgada, preferiblemente de tejidos de algodón o fibras naturales, que reflejan menos el calor; utilizar gorras o sombreros; hidratarse bien; y, lo más importante, “evitar acudir a votar en las horas centrales de máximo calor (entre las 12:00 y las 17 o 18:00 horas), especialmente si se tiene una edad avanzada. En el caso de tener que ir acompañado de niños, habrá que aplicar el sentido común y, en ningún caso, dejarlos esperando en el coche mientras se vota", añade.

El doctor Montalva también sugiere permanecer atento en todo momento a los síntomas de alarma para poder anticiparse a un posible golpe de calor, que puede manifestarse con “un cambio de la coloración de la piel, dolor de cabeza, sensación de mareo, sequedad en la boca o las mucosas o sensación de sed". Ante un cuadro similar habrá que apartarse a un lugar fresco, hidratarse bebiendo agua a pequeños sorbos, darse aire con un abanico o ventilador y refrescarse aplicando paños de agua fría en frente, nuca y cuello.

Julio, el mes más cálido del año

Según datos de Aemet, julio es, históricamente, el mes más cálido del año y, teniendo en cuenta los datos de los dos últimos años, no se espera que 2023 vaya a ser diferente. El calor para esa fecha está asegurado. Concretamente, las temperaturas más agobiantes suelen registrarse entre el 27 de julio y el 1 de agosto. La agencia estatal de meteorología recuerda que el 23 de julio del año pasado estábamos en plena ola de calor. Los termómetros de Madrid rozaron los 40 grados y alcanzaron los 44 grados en varias localidades andaluzas. En 2021 los datos no variaron demasiado, registrándose 38 grados en la Capital de España y 40 grados en Andalucía.