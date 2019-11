Fact checking: Así te mienten los políticos

Las afirmaciones que hacen los partidos, especialmente en época electoral, deben ser puestas bajo la lupa. No siempre se basan en datos reales, lo están a medias o directamente se trata de falsedades. Aquí se pone a prueba su veracidad.

PP

Infla el número de empleos que crearon Aznar y Rajoy

LA DECLARACIÓN

► «Ana Pastor ha sido ministra de Sanidad en el primer Gobierno de Aznar, que creó cinco millones de empleos. Ha sido ministra de Fomento en el Gobierno de Rajoy, que creó tres millones de empleos y será ministra en el próximo Gobierno que lidere el PP», adelantó ayer Casado.

VERDADERO O FALSO

Mentira

LA REALIDAD

► Se trata de datos erróneos que Casado ya ha utilizado durante esta campaña. Según la EPA, en la etapa de Aznar aumentó el número de ocupados en 4,9 millones. Según el balance de afiliación a la Seguridad Social, los nuevos empleos aumentaron en 4,5 millones. Con Rajoy, según la EPA, hubo 1,2 millones más de empleos y 1,7 millones más de afiliaciones. Este balance de ocho millones de empleos, que Casado sí corrigió durante el debate electoral, no se ajusta a la realidad.

PSOE

LA DECLARACIÓN

Se lía con las competencias transferidas a Cataluña

► «El PP transfirió las competencias de tráfico, de justicia, de seguridad, de prisiones al nacionalismo catalán», aseguró Sánchez durante el debate. El argumento es utilizado por el PSOE para tratar de contrarrestar la tesis de PP, Cs y Vox de que el Ejecutivo socialista ha realizado cesiones al Govern de Torra.

VERDADERO O FALSO

Mentira

LA REALIDAD

► Dentro de la retahíla de competencias que, según el PSOE, los gobiernos del PP han transferido a Cataluña no está la gestión de las cárceles. Esta materia está controlada por la Generalitat de Cataluña desde casi la llegada de Felipe González a La Moncloa. Fue, por tanto, un Ejecutivo socialista el que la aprobó en 1983.

CIUDADANOS

El «Parlament paralelo» con cargos secesionistas sí existe

LA DECLARACIÓN

► La última barbaridad que han hecho los independentistas ha sido una Asamblea con cargos separatistas, un Parlament paralelo sólo con separatistas. ¿Qué más tienen que hacer? Y Sánchez dice que va todo bien», aseguró Inés Arrimadas durante un acto de campaña en Cataluña.

VERDADERO O FALSO

Verdad

LA REALIDAD

► Se trata de la Asamblea de Cargos Electos, concebida como un ente paralelo al Parlament, con alrededor de 2.000 concejales y diputados de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Con el apoyo del Govern presidido por Torra, este organismo tiene como objetivo apoyar la formación de la república catalana.

UNIDAS PODEMOS

LA DECLARACIÓN

Se equivoca al asegurar que Suiza es plurinacional

► «Suiza es plurinacional, el Reino Unido también y España también», aseguró Pablo Iglesias al abordar sus propuestas para resolver la crisis de convivencia en Cataluña. El tema cobró actualidad después de que el PSOE haya incluido en su programa el reconocimiento del carácter plurinacional de España.

VERDADERO O FALSO

Mentira

LA REALIDAD

► La Confederación Helvética es un estado federal que sí reconoce la diversidad de lenguas en sus territorios, así como su diversidad cultural y social. Sin embargo, su Constitución no reconoce ni menciona una supuesta plurinacionalidad. El Reino Unido no tiene Constitución y formalmente no tiene reconocida la plurinacionalidad aunque de facto está compuesta por cuatro países o naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

VOX

LA DECLARACIÓN

No es verdad que gaste solo un millón y medio en campaña

►« Nosotros somos el partido que más cuotas de afiliados tiene y somos los que menos gastamos. Los demás partidos en lo que va de año se han gastado 60 millones de euros. Nosotros hemos gastado un millón y medio. Hacemos las cosas con menos dinero», es uno de los argumentos de los de Abascal en la campaña.

VERDADERO O FALSO

Mentira

LA REALIDAD

► Dice la verdad el partido de Abascal al señalar que su partido es, de las cinco principales formaciones, la que, con mucha diferencia, menos dinero

gasta en su campaña electoral. Vox obvia, sin embargo, que para los comicios de este domingo y la campaña previa han doblado su gasto respecto a las elecciones del 28-A: ahora desembolsará más de 2,5 millones, frente al millón y medio de abril.