Feijóo admite que le penalizaron los pactos con Vox en las elecciones generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles que en las elecciones generales del pasado 23 de juliole penalizó que el PSOE sacara el "doberman" con los pactos de PP y Vox en varias comunidades autónomas, pero ha subrayado que él cree que decir la verdad a la gente no es "equivocarse". Además, ha asegurado que no le incomoda una foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación contra la amnistía que el próximo 8 de octubre se celebra en Barcelona.

"Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado expresamente si le incomoda una foto con Abascal en la protesta del próximo domingo que organiza Societat Civil Catalana (SCC).

Feijóo ha insistido en que agradece "mucho" los "votos incondicionados" de Vox y que ese partido asumiese "no estar en el Gobierno" en caso de ser investido presidente y llegar al Palacio de la Moncloa.

En cuanto a si cree que el rechazo a Vox es lo que finalmente salvó a Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio, Feijóo ha señalado que el objetivo del líder del PSOE "no es que no gobierne Vox" sino que "no gobierne el PP" y ha añadido que el partido de Abascal es un "salvavidas fantástico" para Sánchez.

"No acepto el hecho de que se imputa al Partido Popular los acuerdos con Vox, porque el Partido Popular intentó desde el principio cumplir la propuesta de la lista más votada", ha enfatizado, para quejarse de que el PSOE dijera que "no" a esa iniciativa del PP.

Dicho esto, ha afirmado que hicieron esos pactos con Vox en comunidades autónomas porque había unos plazos y se podían repetir elecciones en Valencia o Extremadura, si bien ha reconocido que esos acuerdos influyeron negativamente en la campaña electoral. A su entender, eso lo sabía Sánchez y adelantó las generales para "intentar que la necesidad de pactar con Vox y no repetir en algunas comunidades autónomas pudiera movilizar al electorado de izquierdas". "Y hemos de decir que esa segunda parte lo consiguió", ha aseverado, para recalcar que el PSOE trasladó que podía venir "la ultraderecha" a esas autonomías y también a la gobernabilidad de España.

Investidura de Sánchez

En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez propuesto ayer por el Rey como candidato a la presidencia del Gobierno, después de que fracasara la de Feijóo al quedarse a "tres" síes, ya que los populares han presentado un escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol a quien advierten de que retorció el reglamento al anular de forma arbitraria el "sí" de Junts a Feijóo.

Sobre la fecha de investidura, el líder del PP instó a la presidenta del Congreso a "dar el plazo" hoy mismo. Destacó que que Armengol "parecía una militante del PSOE" al comparecer este martes en sede parlamentaria para confirmar la designación de Sánchez como candidato a la investidura una vez que concluyó la segunda ronda de consultas con el Rey. "Primero dijo que yo le había pedido tiempo" y "yo le pedí ocho días", aseguró Feijóo. En este sentido, indicó que Armengol le explicó que su investidura "tenía que ser el 26 de septiembre" y le confirmó que había "hablado con Moncloa", aludiendo en este sentido a "los viajes del presidente, la agenda internacional del presidente".

Explicó de esta manera que Armengol, de cara a su investidura, le habló de la necesidad de que el debate empezase el 26 de septiembre para que una eventual repetición electoral tuviese lugar el 14 de enero y no antes. En su caso, defendió que actuó como "un diputado disciplinado". A partir de que él "asumió" lo que le propuso la presidenta del Congreso, se quejó de que el PSOE durante un mes le dijera que ha perdido el tiempo.

"¡Y ahora resulta que no hay plazo!", exclamó. "Hoy debe dar el plazo. A mí me lo dio en 24 horas", urgió a Armengol. "Debe dar el plazo", insistió tras la comparecencia de la presidenta de la Cámara Baja en la que se comunicó oficialmente la designación de Sánchez como candidato pero no se estableció una fecha para albergar su debate de investidura.

Además, Feijóo no perdió la oportunidad para criticar que Sánchez llevase "121 apoyos para ser candidato" a la Presidencia del Gobierno, que "es menos de lo que llevó la primera vez que fue". Se remitió a lo que se ha "publicado" sobre los respaldos amarrados del líder socialista a día de hoy y lo contrapuso con los 172 apoyos que él aseguró tener.

Prevé que, si Sánchez sale investido, los próximos cuatro años serán "de una enorme inestabilidad, una enorme debilidad por parte del presidente Sánchez y con un político que nunca ha mentido tanto en tan poco tiempo a los españoles". A lo que Alsina, le apunta que, tal y como dijo Sánchez durante una entrevista en 'Más de uno', que no se trata de una mentira, sino de un "cambio de opinión". "España no puede acostumbrarse a este paripé en el que vivimos".