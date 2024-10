Feijóo advierte de que Sánchez ha buscado "impunidad" porque sabía que tarde o temprano saldría su corrupción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que Pedro Sánchez, "sabía que tarde o temprano" iba a salir a la luz los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno, al PSOE y a su entorno y ha recalcado que todos sus pasos estos meses han estado destinados a buscar "impunidad".

Feijóo ha intervenido en la III edición del Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, que se celebra en el Ateneo de Madrid, desde donde ha alertado de la "degeneración democrática" que hay en España con el Gobierno de Sánchez. Indicó que el Gobierno "no puede dedicarse a socavar los controles democráticos". "Cada día que el Gobierno dedica a esfuerzos de maniobras de distracción para tapar sus escándalos, es tiempo y recursos públicos que se van por el sumidero. Cada día que el Estado derecho está en cuestión por escándalos, es un día de incertidumbre y de inseguridad en nuestro propio crecimiento. Y cada día de un Gobierno repleto de racionales sospechas de corrupción, es un día de descrédito internacional para España", ha advertido.

El presidente de los populares ha indicado que los episodios vividos estos años evidencian que al Gobierno le "estorbaba" el Poder Judicial, los medios de comunicación y la oposición. "Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz. Y esa es la mejor prueba de cargo contra un Gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado".

Feijóo considera que España está ante un Gobierno que "agoniza" y aseguró que frente a ello hay una España que "renace" que debe afrontar dos "urgencias": la democrática y la reformista. En cuanto a la urgencia democrática y de regeneración, ha indicado que España "merece un Gobierno limpio y un presidente capaz de contestar a las preguntas sobre los escándalos que le rodean". "España merece un Gobierno que respeta las instituciones y un presidente libre para pedir el cese del fiscal general del Estado. Porque este representa toda una institución", ha aseverado, para añadir que el país no merece "vivir en esta anomalía política europea".

Ante la urgencia de reformista indicó que España "debe de recuperar su ambición nacional e internacional". Para ello, empleó la metáfora del coche al que no le funciona el chasis. "“Le legislatura tiene un chasis. Las piezas, de momento, aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor, no hay proyecto de país”.

Feijóo alertó de que la mala política no solo resta tiempo a España, sino que le cuesta oportunidades a nuestro país. Ha censurado el empeño del Gobierno de Sánchez en “exprimir” a ciudadanos y empresas, con 81 subidas de impuestos y de cotizaciones sociales, aplicando una política energética con anteojeras ideológicas que han hipotecado el futuro energético de España y que, en materia de educación, fomenta la desigualdad

Critica la incapacidad del Ejecutivo de avanzar en los indicadores marcados en el informe ‘España 2050’: el diferencial de renta per cápita con la UE sigue siendo del 21%; la productividad se ha reducido respecto a 2018; los resultados PISA acreditan un retroceso en la educación; y tampoco se advierten mejoras en la lucha contra la economía sumergida ni en los índices de pobreza.

Respecto a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir este viernes a La Moncloa para reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Feijóo indicó este martes que "todo está suficientemente explicado".