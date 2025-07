Óscar Puente se desvincula de la trama de Transportes: "Que busquen otra cosa"

Óscar Puente se ha desvinculado este martes de la trama corrupta que operó en el Ministerio de Transportes los primeros años del gobierno de Pedro Sánchez. El actual responsable de la cartera ha asegurado que el nombre que se menciona en los audios de Koldo García no es él.

"Es evidente que hay quien está loco por meterme a mí en la historia ésta. Cogen una grabación de una hora que ya fue recogida en el informe de la UCO, el último, y muy por los pelos, sin que se entienda bien muy bien lo que se dice ahí, pues tratan de meterme a mi en la historia de manera tímida, porque ni siquiera se atreven a decir que soy yo. Porque es evidente que no soy yo. Es una grabación del 12 de diciembre de 2023 y yo llegué al ministerio el 21 de noviembre. El 12 bastante tenía con enterarme bien con lo que estaba sucediendo en el ministerio y que podía hacer para organizarlo . Yo a quienes pretenden involucrarme en este tema, que busquen otro ángulo, que busquen otra cosa porque en este caso tengo poco que pintar", ha asegurado Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Varias informaciones publicadas por Libertad Digital y ABC recogen conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en el marco del "caso Koldo". En ellas, el propio Koldo García —exasesor del exministro José Luis Ábalos— alude a una presunta red de favores y tráfico de influencias que habría alcanzado al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. En una de las grabaciones, Koldo afirma que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, intentaba colocar a personas vinculadas a los intereses de Acciona, y que para ello contaba con el visto bueno del propio Puente: "Santos quiere colocar a un par de personas que le pide Acciona y Óscar le escucha". La mención directa del nombre de Óscar en este contexto sugiere, según esa conversación, una posible connivencia o conocimiento por parte del ministro de estas maniobras.

En otro fragmento, más explícito, Koldo arremete contra quien identifica como “Óscar” —presuntamente Puente— y asegura que "tiene una cantidad de trapicheos que no es normal", empleando términos despectivos para referirse a él. La conversación, de una hora de duración, fue mantenida con un interlocutor no identificado que también habría trabajado en el Ministerio de Transportes. Aunque de momento no hay indicios judiciales contra Puente, estas grabaciones le vincularían de manera indirecta con el entramado de relaciones, favores y supuestas injerencias empresariales que está siendo investigado por la UCO, y que ya afecta a figuras del anterior y actual aparato socialista.

Puente también ha reconocido el derecho de su antecesor, José Luis Ábalos, a querellarse contra el ministerio por la auditoría interna: "José Luis Ábalos es una persona afectada por un procedimiento penal y ejerce su derecho de defensa. Trata de cuestionar la validez de un instrumento, la auditoría, que él considera que le perjudica. Y está en su derecho de hacerlo. Poco más que comentar. Creo que no es la estrategia más acertada, pero no soy quién para decirle cómo tiene que hacer las cosas", ha despachado.

El exministro interpuso este lunes la querella por "falsedad documental" y "falso testimonio de perito" contra las autoras de la auditoría sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el "caso Koldo". Ábalos se querella contra Belén Villar Sánchez, quien fue jefa de Gabinete del subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta marzo de 2022 y que actualmente es la directora general de Organización e Inspección y "a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza el "Informe resultante de la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible". Junto a ella, también se querella contra Belén Roel de Lara, "persona que elabora y firma el informe".

Una nueva sociedad participada por la Generalitat de Cataluña

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la constitución de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya S.M.E., S.A., la cual será la encargada de operar el servicio de cercanías y regionales de Cataluña. Puente ha destacado que la autorización de la sociedad mercantil representa el avance en la apuesta del Gobierno por “el diálogo, la transformación y la cohesión del sistema ferroviario y la mejora del servicio para la ciudadanía”.

La nueva sociedad mercantil, cuyo domicilio social estará ubicado en Cataluña, estará constituida por la Generalitat en un 49,9% y por Renfe Viajeros SA en un 50,1% y contará con un capital inicial de 2 millones de euros. Será el grupo Renfe el encargado de aportar todos los medios necesarios para la prestación del servicio, con la asignación de material, instalaciones, bienes e inmuebles, derechos, obligaciones y relaciones jurídicas. El modelo de Rodalies, cuya función será la prestación y la gestión de servicios de transporte de viajeros en ferrocarril, estará basado en la cogobernaza, defiende el Gobierno. Y su consejo de administración tendrá cuatro miembros propuestos por el Estado y cinco propuestos por la Generalitat, entre los que se elegirá la presidencia.