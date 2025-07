Óscar Puente se desvincula de la querella de Ábalos contra su ministerio y arremete contra el PP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante los medios de comunicación en el último Consejo de Ministros, después de que su antecesor en el cargo José Luís Ábalos presentase una querella contra el organismo dirigido por Puente.

En este sentido, tras conocer la noticia, el ministro activo en las redes sociales no realizó ninguna alusión a la querella y se centró en arremeter contra la intervención de Alberto Núñez Feijóo en la que realizó el balance político. Sin mencionar las palabras y el balance de Pedro Sánchez, Puente afeó el acto de Núñez Feijóo debido a que "no se sometió a las preguntas de los periodistas". Cabe recordar que era un acto dentro de la sede de los populares y que el Sánchez respondía en calidad de presidente y no como secretario del PSOE.

"Lleva una semana sin comparecer ante los medios de comunicación a dar explicaciones. Hoy lo ha hecho al más puro estilo Rajoy, por plasma. Mientras, el “autócrata” se sometía a preguntas en su rueda de prensa.", expresó en sus redes sociales, asegurando la intención de los socialistas de seguir en la Moncloa.

Óscar Puente rompe su silencio y se desvincula de José Luis Ábalos

José Luis Ábalos presentó su querella el pasado lunes y pese a seguir con su actividad en las redes sociales, Puente no realizó ninguna afirmación sobre el movimiento de su antecesor en el cargo. Se ha tenido que esperar a este martes para escuchar las palabras del representante socialista. asegurando que no es "la estrategia más acertada" y ha asegurado que buscan como "locos relacionar a su persona con la trama Koldo"

Según los audios de la trama Koldo a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, se asevera que el ministro "tiene una cantidad de trapicheos que no es normal". "Es evidente que ha quien está loco por meterme en esta historia. Cogen una grabación de una hora y sin que se entienda bien lo que dice, tratan de meterme de manera bastante tímida... es evidente que no soy yo", ha apostillado.

De esta manera el representante socialista ha negado su relación con la "trama Koldo" y asegura que cuando estalló la corruptela buscaba la manera de como ordenar el Ministerio de Transportes.