Feijóo desmonta las críticas de Vox: "Soy más honesto con sus votantes que sus dirigentes"

Al más puro estilo rajoyiano, afirmó Alberto Núñez Feijóo: "Lo importante es analizar lo que hace uno y lo que hace otro, lo que dice uno y lo que dice otro. Cada uno tiene su conclusión". Se refería a Vox, formación a la que hoy reprochó las críticas que le dirige día sí y día también. "Que un dirigente de Vox diga que el PP tiene un acuerdo con el PSOE y apoya al Gobierno de Sánchez, es una falta de respeto a sus votantes".

Con la hemeroteca en la mano, aseguró: "Nunca he insultado a un dirigente de Vox. Métanse ustedes en redes sociales, a ver si Vox puede decir lo mismo". Y recordó una de los adjetivos que más utilizan los de Abascal para definir al PP: "Estafa", a lo que lamentó: "Hombre, ¿de verdad vamos a aceptar que se nos diga que somos una estafa? No me parece proporcionado esto".

Fue durante un acto en los cursos de verano de la universidad CEU San Pablo, celebrado en la mañana de este miércoles, cuando el presidente popular profundizó sobre la estrategia del partido de Santiago Abascal, que desde hace tiempo dedica el mismo esfuerzo en cargar contra Feijóo que contra Sánchez. A juicio del aludido, un error que, además, lleva al electorado a la confusión. "Soy más honesto con los votantes de Vox que los dirigentes de Vox con sus votantes", sentenció.

Sobre la analogía que Vox traza entre el PP y el PSOE, Feijóo consideró que "está faltando el respeto a sus votantes y a la inteligencia de los españoles". También cuestionó el objetivo del partido verde, porque sus dirigentes "contra Sánchez viven mejor", cuando la máxima que guía al PP es: "Contra Sánchez vivo peor".

En las filas populares consideran que, en realidad, el rival a batir por parte de Vox no es el Gobierno de Sánchez, sino el PP, y que Abascal prefiere una derrota de Feijóo antes que su victoria, para así poder ocupar todo el espacio de la derecha.

Entretanto, Feijóo matizó que él sólo tiene "un objetivo", que no es otro que "cambiar el gobierno" de España. Una responsabilidad que calificó como "histórica" y de la que no le van a "distraer" las cuitas con Vox, al que acusó de "perder el tiempo haciendo oposición al PP" cuando "lo mollar es que haya un cambio democrático en España".

En cuanto a sus planes políticos a futuro y la promesa de gobernar en solitario, matizó que lo "sorprendente" sería que un candidato "diga que su objetivo es gobernar en coalición". Su vocación, insistió, es "tener un gobierno sólido, estable, que tenga la coalición de la noche electoral, de las urnas, de los votos". Eso es "lo legítimo". Y no resta que, si no logra una mayoría absoluta, tenderá su mano a Vox. "Haré acuerdos en asuntos mollares donde su programa y el nuestro puedan ajustarse".