Feijóo ironiza: "No descartéis que mañana digan que le ofrecí el Ministerio del Interior a ERC y Defensa a Otegi"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este martes en acusar al resto de partidos de verter "calumnias" e "insidias" contra él en los últimos días y ha tirado de ironía: "No descartéis que mañana digan que le ofrecí el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa a (Arnaldo) Otegi".

Así lo aseguró en un mitin ofrecido en Oroso (A Coruña) este martes, después de la polémica abierta tras algunas informaciones publicadas en algunos medios acerca de que el PP estudió la amnistía durante 24 horas antes de descartarla y que estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont si es juzgado, se arrepiente y renuncia a la vía unilateral.

Además, este martes la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró que el PP les propuso hablar de la investidura de Feijóo en el Congreso, aunque posteriormente fuentes populares la han desmentido asegurando que "nunca" entablaron conversaciones con los republicanos, sino que fue un comentario "informal y coloquial" de su diputado Carlos Floriano a Teresa Jordà, de ERC.

Posteriormente, en un mitin en Oroso, el líder del PP ha vinculado estas informaciones con que "quedan cinco días" para las elecciones autonómicas, en las que Galicia se juega "no solo un resultado electoral", sino también "un cambio de gobierno". "Y lo saben", ha añadido, para después ironizar con que quizás "digan" que le ofreció a EH Bildu y a ERC en un hipotético Gobierno. "No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra, una insidia, una calumnia y otra más", ha añadido el máximo dirigente del PP.

Cesar a Marlaska

Por otro lado, Feijóo, ha insistido en pedir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado viernes en Barbate (Cádiz), y que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidan perdón.

"Lo diré de forma breve porque tampoco hay que darle muchas vueltas: Marlaska, pida perdón y váyase; señor Sánchez, pida perdón y céselo", ha exigido en una comida mitin en Oroso (A Coruña) dentro de la campaña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

Tras unas primeras palabras sobre la política local, ha sacado a colación esta cuestión en una intervención ante los militantes asistentes a la comida.

A ellos se ha dirigido para pedirles que le permitan hablar del "bochorno" que se vive en España porque el Gobierno ha dado una "respuesta lamentable" al asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). "No han pisado el lugar de los hechos, han prohibido a sus compañeros vestir de uniforme en sus homenajes, el propio PSOE ha tenido la indignidad de negarse a participar en los minutos de silencio por el asesinato de los agentes", ha denunciado.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en la noche del luto estaba con un esmoquin en un festival de cine", ha dicho en referencia a la gala de los Premios Goya, y "no han asumido todavía ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y materiales" de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Barbate, el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz