Feijóo pide un "voto claro" al PP para poner "freno al sanchismo": "No vamos a defraudar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ante más de dos mil personas que han asistido al mitin de cierre de la campaña electoral, en el que han apelado al voto útil al PP para "empezar a derogar el sanchismo".

Antes de comenzar su discurso, Feijóo a "saldado" una deuda que tenía y ha devuelto la cazadora que llevaba a su propietario, Enrique Núñez para que así conste que "en el PP nos ayudamos todos" y "en el PP cumplimos nuestras promesas". La cazadora se la prestó en un acto y se la ha puesto en más de una ocasión a lo largo de la campaña.

Hecho este gesto, Feijóo ha pedido un "voto claro" al PP para poner "freno al sanchismo" que, según ha recalcado, "no tiene límites" y "lo ha manchado todo". Dicho esto, ha apelado a los votantes de Ciudadanos, Vox y a los socialistas "avergonzados" con los pasos de Pedro Sánchez y ha asegurado que el PP no les va a "defraudar". "No os pido un cheque en blanco sino una oportunidad en nombre de mi partido, convencido de que no vamos a defraudar".

Éste ha sido su segundo mitin más multitudinario, después del que celebraron el pasado domingo 21 de mayo en la plaza de toros de Valencia, donde el PP logró reunir a más de 12.000 personas, una exhibición de fuerza en uno de los feudos que el PP aspira a recuperar.

El líder del PP también se ha referido a los últimos casos de compra de votos que se están conociendo y ha pedido a los ciudadanos acudir a votar masivamente el domingo para dejar claro que "la democracia no está en venta" y es "impagable". "Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad", remarcó, para pedir el voto para Ayuso y Almeida convencido de que el PP va a ganar el próximo domingo.